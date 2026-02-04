Học sinh TP.HCM có thể thi lớp 10 vào cuối tháng 5

Theo một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11-12/6, sớm hơn so với các năm trước.

Do vậy, để đảm bảo các công tác cho kỳ thi, kỳ tuyển sinh lớp 10 của thành phố có thể diễn ra vào cuối tháng 5, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước.

Thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM năm 2025. (Ảnh: Vũ Hường)

Theo vị lãnh đạo sở này, kỳ thi vào lớp 10 công lập năm nay trước đó dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, tuy nhiên nếu kéo dài thời gian ôn tập có thể khiến thí sinh áp lực, chạy đua học thêm, gây quá tải và tốn kém

Do vậy Sở sẽ tham mưu phương án tổ chức kỳ thi này sớm vào cuối tháng 5 lên UBND thành phố.

Năm 2026, thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh), thí sinh thi vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Một số khu vực đặc thù của Thành phố như xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo có thể được xét tuyển thay vì thi tuyển.

Trong đó hai môn Ngữ văn, Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút; môn chuyên, tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.

Tháng 10/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố cấu trúc, đề thi minh họa của 3 môn thi Toán, Văn và tiếng Anh.