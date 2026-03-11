(VTC News) -

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện UBND phường Chánh Hiệp, Trung tâm Cấp cứu 115 cùng lãnh đạo và đội ngũ nhân sự bệnh viện. Việc tham gia Mạng lưới Cấp cứu 115 TP.HCM thể hiện sự phối hợp của bệnh viện trong hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương ra mắt Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115. (Ảnh: HM)

Trạm được trang bị xe cứu thương chuyên dụng, hệ thống thiết bị cấp cứu hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng sơ cứu tại hiện trường, tại nhà và vận chuyển người bệnh an toàn theo đúng quy trình chuyên môn.

Với lợi thế vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM - Bình Dương, trạm giúp rút ngắn “thời gian vàng”, đặc biệt trong các trường hợp đột quỵ, tai nạn, chấn thương và bệnh lý nguy kịch, qua đó nâng cao cơ hội sống và giảm thiểu di chứng cho người bệnh.

Việc vận hành Trạm Cấp cứu Vệ tinh 115 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương đánh dấu bước phối hợp chặt chẽ với hệ thống cấp cứu 115 TP.HCM, góp phần củng cố mạng lưới cấp cứu ngoại viện của thành phố và tăng cường khả năng đáp ứng các tình huống khẩn cấp cho cộng đồng.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: https://hoanmy.com/binhduong/.