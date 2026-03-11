Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, có loại giảm gần 8.000 đồng/lít

(VTC News) -

Tại kỳ điều hành ngày 11/3, trước diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; Xăng không chì: 4.000 đồng/lít; Dầu diesel: 5.000 đồng/lít; Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; Dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, kể từ 22h ngày 11/3, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng áp dụng như sau:

Xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, có giá bán không cao hơn 22.951 đồng/lít.

Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, có giá bán không cao hơn 25.240 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, có giá bán không cao hơn 26.470 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, có giá bán không cao hơn 24.419 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó, có giá bán không cao hơn 19.001 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Tối qua 10/3, giá xăng dầu được điều hành bất thường theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3. Cụ thể, nếu giá thế giới biến động mạnh khiến giá cơ sở tăng từ 7%, giá bán lẻ sẽ được điều chỉnh ngay sau ngày phát sinh mức tăng này.

Theo đó, giá xăng kỳ điều chỉnh này đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp, giá dầu tăng giảm tuỳ loại. Việc điều chỉnh được áp dụng từ 23h45 ngày 10/3/2026. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.344 đồng/lít, không cao hơn 26.570 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá xăng RON95 tăng 2.073 đồng/lít, không cao hơn 29.120 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 478 đồng/lít, không cao hơn 30.717 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 3.380 đồng/kg, không cao hơn 24.707 đồng/kg.

Riêng giá dầu hỏa giảm 2.706 đồng/lít, không cao hơn 32.385 đồng/lít.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tuy không thực hiện trích lập nhưng đã chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.