Giá xăng giảm nhẹ, dầu đồng loạt tăng

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 15/1/2026 - 21/1/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran; tiến độ xuất khẩu dầu của Venezuela diễn ra chậm; hoạt động khai thác dầu của Kazakhstan bị gián đoạn; căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề Greenland; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 15/1/2026 và kỳ điều hành ngày 22/1/2026 là: 71,056 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,516 USD/thùng); 72,368 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,424 USD/thùng); 83,388 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,428 USD/thùng); 82,356 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,326 USD/thùng); 362,514 USD/tấn dầu mazut (tăng 16,408 USD/tấn).

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.