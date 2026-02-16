Bugatti Type 59 - 'báu vật' trong giới xe hơi, giá hơn 300 tỷ đồng

(VTC News) -

Monterey Car Week được giới chuyên môn đánh giá là tuần lễ quan trọng nhất trong năm của thế giới xe cổ và xe sưu tập. Sự kiện quy tụ hàng chục nghìn nhà sưu tập, chuyên gia và người đam mê ô tô tại bán đảo Monterey (bang California, Mỹ), với tâm điểm là cuộc thi bình chọn Pebble Beach Concours d’Elegance.

Trong số hàng trăm chiếc xe tham dự, Bugatti Type 59 Sports sản xuất năm 1934 tạo nên dấu ấn đặc biệt khi từng giành danh hiệu cao nhất. Điều đáng chú ý là chiếc xe này thuộc nhóm Prewar Preservation - thuật ngữ dùng để chỉ những mẫu xe tiền chiến được bảo tồn nguyên bản, chưa từng phục chế, thay vì được tháo rời và làm mới hoàn toàn như thông lệ trước đây.

Chiến thắng của Bugatti Type 59 cho thấy sự thay đổi trong quan niệm của giới sưu tập xe cổ. Trước đây, những chiếc xe được phục chế hoàn hảo, thậm chí vượt tiêu chuẩn xuất xưởng, thường được đánh giá cao.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng tính nguyên bản - tức việc giữ lại tối đa vật liệu, lớp sơn, nội thất và cấu trúc ban đầu - mới là giá trị cốt lõi, bởi một chiếc xe chỉ có thể “nguyên bản” đúng một lần trong suốt vòng đời của mình.

Chiếc Bugatti Type 59 giành giải mang đầy đủ dấu vết của thời gian. Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc, để lộ màu xanh nguyên bản của Bugatti dưới lớp sơn đen được phủ cách đây hơn 80 năm. Nội thất da đã phai màu, bảng táp-lô và các chi tiết gỗ mang lớp vecni cũ kỹ.

Về mặt kỹ thuật, Bugatti Type 59 là một trong những mẫu xe đua cuối cùng của hãng Bugatti trước Thế chiến II, do Ettore Bugatti và con trai Jean Bugatti trực tiếp thiết kế.

Xe sử dụng động cơ 8 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.3 lít, trang bị trục cam kép DOHC (viết tắt của Double Overhead Camshaft, tức trục cam đặt trên nắp máy, giúp động cơ hoạt động hiệu quả ở vòng tua cao) và siêu nạp Roots - một dạng bộ tăng áp cơ học phổ biến trên xe đua thời kỳ đó. Cấu hình này cho công suất khoảng 252 mã lực, con số rất lớn vào thập niên 1930.

Khung gầm của Type 59 được phát triển từ mẫu Bugatti Type 54, nhưng được khoan nhẹ nhiều vị trí nhằm giảm trọng lượng. Động cơ được đặt thấp hơn để hạ trọng tâm, qua đó cải thiện khả năng vào cua - yếu tố sống còn đối với xe đua Grand Prix thời bấy giờ.

Chỉ 8 chiếc Bugatti Type 59 được sản xuất trong giai đoạn 1934 - 1936, khiến mẫu xe này trở thành một trong những Bugatti hiếm nhất còn tồn tại.

Chiếc xe đoạt giải Best of Show cũng sở hữu lý lịch thi đấu đặc biệt. Đây là chiếc Type 59 đầu tiên từng được chế tạo, từng giành chiến thắng tại Grand Prix Bỉ năm 1934 và tiếp tục mang về nhiều chiến thắng ở các giải đua lớn tại châu Âu trong tay những tay đua huyền thoại như René Dreyfus và Jean-Pierre Wimille.

Sau giai đoạn thi đấu, Ettore Bugatti tháo bộ siêu nạp và cải tạo xe thành mẫu thể thao hai chỗ ngồi. Xe được Vua Leopold III của Bỉ mua lại và sơn màu đen kèm sọc vàng - màu sắc chính thức của hoàng gia Bỉ.

Đáng chú ý, diện mạo này được giữ nguyên cho đến ngày nay, góp phần làm tăng giá trị lịch sử và tính xác thực của chiếc xe. Mẫu Bugatti Type 59 này từng được đưa ra đấu giá với mức giá khoảng 10 triệu euro (hơn 300 tỷ đồng), phản ánh đúng độ hiếm và vị thế của nó trong giới sưu tập toàn cầu.