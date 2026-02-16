Độc lạ: Người đàn ông tại Gia Lai thu nhỏ thế giới vào chai thủy tinh

Theo anh Ron chia sẻ, cơ duyên đến với nghệ thuật độc lạ này bắt đầu từ năm 2012, khi trong thời gian quân ngũ, anh đã làm quen với các mô hình bằng gỗ, tăm tre, chủ yếu là những cấu trúc đơn giản. Khi trở về địa phương, có những lúc nản lòng, nhưng với thử thách của đam mê, anh nghĩ làm hỏng thì làm lại, khó thì tìm cách khắc phục.