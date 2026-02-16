Chuối tiêu xanh 'sập' giá 10 lần, chỉ còn 30.000-60.000 đồng/nải vẫn ế

(VTC News) -

Nếu như trong các ngày 10/2 – 14/2 (23-27 Tết), giá mỗi nải chuối tiêu xanh bị tiểu thương đẩy lên đến mức từ 300- 600 nghìn đồng/nải thì sang ngày 15/2-16/2 (ngày 28 và sáng 29 Tết), giá mặt hàng này giảm sập sàn, chỉ còn từ 30 – 60 nghìn đồng/nải, tương đương giảm hơn 10 lần nhưng vẫn trong tình trạng ế ẩm.

Nhiều người dân do bận với công việc nên sáng 29 Tết mới tranh thủ đi mua sắm.

Nguyên nhân là nguồn cung chuối xanh vài ngày cận Tết khá dồi dào khi tiểu thương tăng nhập hàng số lượng lớn từ các tỉnh phía Nam. Trong bối cảnh chỉ còn ít giờ nữa là đến giao thừa, nhiều người bán chấp nhận hạ giá sâu, thậm chí bán dưới vốn để nhanh chóng xả hàng, thu vốn và kịp cúng tất niên cùng gia đình.

Theo ghi nhận của phóng viên tại chợ Đền Lừ (phường Hoàng Mai) sáng sớm 16/2, lượng người đến mua sắm vẫn rất đông. Khu vực bán chuối phục vụ cúng Tết tràn ngập hàng hóa, các sạp bày kín nhiều loại với kích cỡ khác nhau, giá dao động từ 50.000–100.000 đồng mỗi nải tùy số lượng quả, kích cỡ và hình thức.

Những ngày trước, chuối tiêu xanh có giá 300.000–400.000 đồng/nải, nhưng đến sáng 16/2 đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 30.000–50.000 đồng mỗi nải.

Do lượng hàng còn nhiều, nhiều tiểu thương tranh thủ xả nốt để kịp về chuẩn bị cúng tất niên nên đồng loạt hạ giá xuống 30.000–50.000 đồng/nải, khách mua số lượng lớn còn có thể được giảm thêm vài nghìn đồng.

Chị Cao Thị Lệ Thu, tiểu thương ở chợ Đền Lừ cho biết, trước đây mấy ngày, giá chuối tăng cao nên chị tranh thủ nhập thêm vài chục buồng bán, hy vọng kiếm thêm đồng lời chi tiêu tết.

Tiểu thương đồng loạt hạ giá các loại quả bày trên mâm ngũ quả để bán nhanh, về nhà đón Tết cùng gia đình.

“Việc hàng loạt tiểu thương cùng nhập chuối về bán tạo ra khủng hoảng thừa, dẫn đến phải đồng loạt giảm giá không phanh để thu dọn hàng về nhà lo chuẩn bị Tết. Dù vậy, lượng hàng bán ra cũng không đáng kể do nhiều gia đình đã mua đủ các loại quả bày biện trên mâm ngũ quả của gia đình”, chị Thu nói.

Tại chợ Ngũ Hiệp sáng 16/2, chị Phạm Thị Hạnh cho biết trước Tết giá chuối xanh tăng mạnh nên nhiều tiểu thương, trong đó có chị, đã chủ động nhập thêm hàng từ miền Trung để tranh thủ bán. Tuy nhiên, sau vài ngày khan hiếm và giá cao, nguồn cung dồn về nhiều từ các nơi khiến thị trường nhanh chóng bão hòa, đặc biệt vào những ngày cận Tết.

Tiểu thương mong ngóng khách mua hàng ngày 29 Tết.

“Nguồn cung chuối dồi dào, hàng được đưa về từ nhiều tỉnh miền Nam, miền Trung ra miền Bắc nên thị trường phong phú, mẫu mã đa dạng. Lượng hàng nhiều trong khi sức mua chậm nên các tiểu thương buộc phải bán xả hàng để về lo Tết cho gia đình ngày cuối cùng trong năm. Chưa năm nào sát Tết tôi bán chuối xanh lại ế ẩm như thế này. Có người hỏi xong lại không mua, cả buổi sáng hôm qua chỉ bán được vài ba nải", chị Hạnh nói.

Trước đó, trong những ngày trước 14/2, giá chuối tiêu xanh tại Hà Nội từng tăng vọt lên mức 300.000–500.000 đồng/nải nhưng sức mua vẫn rất lớn. Thậm chí, có nải chỉ nhỉnh hơn vài quả so với loại thường cũng được bán tới 550.000 đồng, cá biệt có nải chạm ngưỡng gần 1 triệu đồng.

Các loại hoa quả khác được bày biện trên mâm ngũ quả cũng giảm giá mạnh.

Giá chuối tăng dựng đứng so với ngày thường, những nải chuối lẻ quả có giá đắt gấp 3-4 lần so với nải chẵn quả, song khách vẫn tranh nhau mua do lượng hàng không nhiều.

Chuối tiêu xanh là thành phần không thể thiếu trong mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết Nguyên đán. Vào những ngày giáp Tết, loại chuối này luôn được bán với giá đắt đỏ, gấp cả chục lần so với ngày thường.

Không chỉ chuối tiêu xanh, sáng 29 Tết, nhiều mặt hàng trái cây bày mâm ngũ quả cũng giảm giá đáng kể; quả phật thủ, dưa hấu đúc khuôn, bưởi cũng giảm giá từ 20- 40% so với hai ngày trước.

“Giá các mặt hàng hoa quả trên mâm ngũ quả giảm nhưng lượng tiêu thụ cũng không nhiều. Dù bán được nhiều hay ít, đến hết trưa nay 16/2, tức 29 Tết tôi cũng đóng sạp để về chuẩn bị mâm cỗ Tất niên và đón giao thừa cùng gia đình”, chị Nguyễn Thị Dung, tiểu thương tại chợ Tân Triều cho biết.