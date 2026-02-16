Thủ phủ nghề làm bánh chưng ngon nức tiếng xứ Huế tất bật ngày cận Tết

Cận cảnh dân phố Nhật Lệ làm bánh chưng ngon nức tiếng Cố đô
Ở Huế, phố Nhật Lệ ( phường Phú Xuân) từ lâu được xem như thủ phủ của nghề bánh chưng truyền thống. Đây được xem là món ngon không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết Nguyên đán của người dân Cố đô.
Nếu như bánh chưng ở nơi khác thường được gói bằng khuôn gỗ thì bánh chưng ở Nhật Lệ được người dân gói hoàn toàn bằng tay.
Đặc biệt bánh chưng Nhật Lệ được gói với kích thước nhỏ nhắn, vừa miệng ăn, đây cũng là một trong những nét đặc trưng trong văn hoá ẩm thực Huế. Với người Huế món thưởng thức không chỉ qua mùi vị mà còn bằng mắt nhìn. Các món ăn ở Huế thường không làm nhiều mà chỉ vừa đủ nhưng đẹp mắt.
Bà Đinh Thị Hồng Liên (66 tuổi, trú đường Nhật Lệ, phường Phú Xuân, TP Huế) có thâm niên hơn 20 năm trong nghề cho biết, muốn có mẻ bánh ngon xuất ra thị trường thì bước đầu tiên phải chọn loại gạo nếp thơm dẻo, có hạt mẩy tròn, trắng tinh và được gói bằng lá chuối xanh.
Cũng theo bà Liên, bí quyết làm nên thương hiệu bánh chưng Nhật Lệ là bảo quản được lâu, khó bị ôi thiu là gạo nếp được đãi rất kỹ, sau đó để ráo nước mới bắt đầu gói bánh.
Nhân bánh chưng Nhật Lệ cũng chỉ là đỗ xanh và thịt, gia vị... nhưng được xử lý thủ công và nấu theo bí quyết riêng nên có vị ngon đặc trưng so với bánh ở nơi khác.
Từng chiếc lá chuối phải được lau chùi sạch bóng trước sử dụng để gói bánh. Đây không chỉ là thói quen ngăn nắp mà còn là bí quyết quan trọng để ngăn chặn vi khuẩn, giúp bánh giữ được độ tươi ngon và không bị ôi thiu dù để lâu ngày của người thợ làm bánh chưng ở Nhật Lệ.
"Để có mẻ bánh chưng Nhật Lệ chuẩn vị người thợ phải canh lửa ròng rã nửa ngày trời. Lửa phải cháy ở nhiệt độ ổn định, giúp bánh chín đều từ trong ra ngoài mà không bị nát hay sượng”, bà Liên chia sẻ.
Bánh chưng được những người thợ ở Nhật Lệ làm bán quanh năm. Tuy nhiên, dịp Tết, nhu cầu tăng cao, để đảm bảo nguồn cung các chủ tiệm bánh chưng Nhật Lệ phải huy động một lượng lớn nhân công, làm việc liên tục để kịp tiến độ xuất xưởng các mẻ bánh thơm ngon gửi đến tay khách hàng.
Bánh chưng Nhật Lệ thường được bán theo cặp với giá dao động từ 30 - 40 nghìn đồng/cặp tuỳ từng thời điểm. Mặc dù không cao nhưng nghề làm bánh mang đến nguồn thu nhập ổn định cho các người thợ làm nghề ở Nhật Lệ.