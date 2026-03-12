Ông Trump tuyên bố chiến thắng nhưng 'không muốn rời đi sớm'

(VTC News) -

Ngày 11/3, phát biểu tại cuộc vận động tranh cử diễn ra ở Hebron thuộc tiểu bang Kentucky, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Bạn không bao giờ muốn nói quá sớm rằng mình đã thắng. Chúng ta đã thắng. Chỉ trong giờ đầu tiên mọi chuyện đã kết thúc".

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng ta không muốn rời đi sớm, phải không? Chúng ta phải hoàn thành công việc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Trump, Mỹ đã đánh chìm 58 tàu chiến của hải quân Iran và "gần như hủy diệt Iran". Trong suốt bài phát biểu, Tổng thống Trump dường như muốn ám chỉ Mỹ sẽ tiếp tục cuộc xung đột vào lúc này.

“Chúng tôi không muốn cứ hai năm lại phải quay lại đó", ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn điện thoại ngắn với trang tin Axios, Tổng thống Trump cũng cho rằng chiến sự với Iran sẽ "kết thúc sớm", bởi “hầu như không còn mục tiêu nào đáng kể để tấn công” tại nước này.

“Chỉ còn chút ít mục tiêu lẻ tẻ… Bất cứ khi nào tôi muốn chấm dứt, nó sẽ kết thúc”, ông Trump nói trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng 5 phút với nhà báo Barak Ravid của Axios.

Mỹ công bố loạt video tấn công không quân Iran.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục thực hiện các đợt tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nước này chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 11/3, ông Ali Fadavi, cố vấn của Tư lệnh IRGC, cho rằng Mỹ và Israel cần tính tới nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến tiêu hao dài hạn.

Theo ông Fadavi, kịch bản này có thể “phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới, đồng thời khiến toàn bộ năng lực quân sự của họ bị bào mòn".

Trước đó, Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo Tehran có thể chuyển từ đòn không kích mang tính “đáp trả” sang cuộc tấn công liên tục nhằm vào đối thủ.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của bộ chỉ huy này tiếp tục cảnh báo Washington sẽ không thể kiểm soát giá dầu trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Hiện giá dầu vẫn dao động gần mốc 100 USD/thùng.