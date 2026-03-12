(VTC News) -

Những người không nên ăn nhiều ốc luộc

Người bị dị ứng

Đối với những người hay bị dị ứng, nếu muốn ăn cua, ốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ trong việc ăn loại thực phẩm này hoặc nên ăn một lượng thật nhỏ cua ốc để xem phản ứng của cơ thể.

Nếu thấy sau ăn vài phút hoặc vài giờ xuất hiện mề đay, ngứa, nôn nao, phù nề mặt, đau quặn bụng, nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy, khó thở… thì nên ngưng việc ăn ốc và đến bệnh viện để điều trị.

Người mắc bệnh tiểu đường, thận, huyết áp cao

Trong ốc chứa nhiều natri và khi hàm lượng natri cao sẽ khiến bệnh tiểu đường, thận và huyết áp cao nặng thêm. Vì vậy, những người này khi ăn những thực phẩm có hàm lượng natri cao sẽ khiến bệnh thêm nặng.

Người bị bệnh gout, viêm khớp

Báo Giáo dục & Thời đại dẫn nguồn trang Webmd cho biết, ốc là nguồn cung cấp nhiều chất đạm và canxi. Do đó, đối với những người bị bệnh gout, không nên sử dụng ốc trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của mình.

Một chế độ ăn nhiều đạm dễ làm sản sinh axit uric, gây ra các cơn đau khớp dữ dội. Khi tình trạng này kéo dài có thể làm tích tụ và lắng đọng các tinh thể muối urat ở ổ khớp, gây nhức buốt cho người bệnh. Do đó, đối với những người bị bệnh gout nên hạn chế ăn.

Ốc luộc ngon nhưng không phải ai cũng có thể ăn được

Phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú

Ốc có tính hàn, ăn vào dễ gây lạnh bụng, đau bụng, đi ngoài. Do đó, phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế ăn, nhất là người cơ địa yếu bụng.

Những người bị ho hoặc hen suyễn

Người bị ho, hen suyễn không nên ăn hải sản, đặc biệt là cua, ốc để tránh làm bệnh thêm nặng.

Chính vì thế, để đảm bảo cho sức khỏe, nên nói không với món ăn này tránh làm bệnh tình trầm trọng.

Ăn ốc sai cách dễ nhiễm ký sinh trùng

Báo VietNamNet dẫn lời bác sĩ Phan Thị Thu Phương - Bệnh viện Đặng Văn Ngữ (Hà Nội) cho biết, ốc nước ngọt như ốc vặn, ốc nhồi… được nhiều người yêu thích. Nhưng ít ai biết rằng ăn không đúng cách sẽ gây ngộ độc, dị ứng hoặc nấu không chín kỹ sẽ bị nhiễm ký sinh trùng ẩn náu trong ốc.

Theo bác sĩ Phương, ốc là loài thủy sinh, sống ở trong bùn. Bình thường, người dân mua hoặc tự đi bắt về cần ngâm nước cho ốc nhả hết bùn, sau đó mới rửa sạch, chế biến. Tuy nhiên, nhiều nơi chế biến ốc không sạch và còn luộc tái vì khách không thích ốc chín kỹ bị dai, khô. Các ký sinh trùng bám trụ bên trong ốc có cơ hội xâm nhập vào cơ thể con người theo đường ăn uống.

Ốc chưa chín kỹ nhất là luộc bằng hơi không tiêu diệt ấu trùng, ký sinh trùng, người ăn có thể vô tình đưa sán vào. Đặc biệt, trong ốc cũng có thể chứa ấu trùng sán lá gan lớn. Vật chủ trung gian là: ốc họ Lymnaea chủ yếu sống ở châu Phi.

Vì vậy, bác sĩ Phương khuyến cáo, bạn cần đi khám chuyên khoa ký sinh trùng nếu có triệu chứng đau bụng vùng hạ sườn phải lan về phía sau hoặc vùng thượng vị ‐ mũi xương ức. Tính chất đau không đặc hiệu, có thể đau âm ỉ dữ dội, cũng có khi không đau bụng và cảm giác như đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn…

Lưu ý, khi ăn ốc, người chế biến cần rửa sạch nhiều lần, vớt bỏ hết những ốc chết, thối. Khi mua ốc, thấy miệng ốc đầy, nhiều ốc bò bám xung quanh là ốc tươi. Nếu trên thân ốc có váng vàng, dầu mỡ là ốc ở nơi ô nhiễm, tuyệt đối không ăn.