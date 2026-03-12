Iran: Xung đột với Mỹ - Israel có thể phá hủy nền kinh tế toàn cầu

(VTC News) -

Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ali Fadavi cho rằng Mỹ và Israel "phải xem xét khả năng họ sẽ vướng vào cuộc chiến tiêu hao lâu dài, có thể phá hủy toàn bộ nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế thế giới".

Iran cho biết thêm họ đã nhắm mục tiêu vào 2 tàu thương mại ở Vịnh Ba Tư sau khi chúng tiến vào eo biển Hormuz "bất chấp những cảnh báo" của hải quân nước này.

Các bên chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột ở Trung Đông. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng khẳng định Tehran vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời cho biết thêm "lực lượng vũ trang không hề lơ là nhiệm vụ dù chỉ một giây".

Nhiều nhà phân tích cảnh báo sự gián đoạn kéo dài đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ gây ra cú sốc kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu.

Tuyên bố từ Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao tranh xung quanh eo biển Hormuz gây ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng và buộc Mỹ phải khẩn cấp giải phóng nguồn dự trữ dầu toàn cầu cũng như sử dụng một phần nhỏ lượng dự trữ.

Kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc không kích vào Iran khiến lãnh đạo tối cao của nước này thiệt mạng và đẩy Trung Đông vào xung đột khiến giá dầu bắt đầu tăng vọt.

Những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran làm tê liệt gần như mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, buộc chính phủ Mỹ phải gấp rút tìm cách hạn chế hậu quả, nhưng ông Trump tuyên bố Mỹ phải "hoàn thành nhiệm vụ".

"Chúng ta không muốn rút lui sớm, phải không?", ông Trump nói khi đề cập đến chiến dịch hợp tác giữa Mỹ - Israel trong bài phát biểu ở Hebron, Kentucky.

Ông Trump cho biết thêm Washington sẽ sử dụng đến kho dự trữ dầu chiến lược để giúp ổn định thị trường, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đồng ý giải phóng lượng dầu kỷ lục 400 triệu thùng.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng gợi ý cuộc xung đột với Iran có thể sớm kết thúc. Ông cho biết lực lượng Mỹ tấn công 28 tàu của Iran và nhấn mạnh "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa". "Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc", ông Trump nói.

Tuy nhiên, quân đội Israel phát tín hiệu chiến dịch ở Trung Đông còn lâu mới kết thúc và họ vẫn còn "loạt mục tiêu cần nhắm đến".