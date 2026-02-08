Phiên chợ Tết đặc biệt với bệnh nhân nghèo ở TP.HCM

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, với chủ đề "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, đơn vị mang đến cho bệnh nhân những món quà với mong muốn phần nào san sẻ những khó khăn, vất vả, tiếp thêm động lực để người bệnh chiến đấu với bệnh tật.
Chương trình "Phiên chợ 0 đồng" dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định - nơi bệnh viện đóng trụ sở.
Người thân, bệnh nhân được phát 1 chiếc giỏ và trực tiếp “đi chợ Tết”, dạo quanh 15 gian hàng 0 đồng với hơn 20 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như: quần áo, lạp xưởng, sữa, dầu ăn,nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, muối, bánh kẹo…
"Tôi đang điều trị bệnh ung thư ở đây. Mỗi dịp Tết đến cũng rất nhiều nỗi niềm, vừa lo bệnh tật, vừa buồn vì không được đón Tết bên gia đình. Những hoạt động như thế này giúp tôi cũng nhưng các bệnh nhân khác phần nào quên đi nỗi buồn, cảm giác có không khí Tết sum vầy và yên tâm điều trị", ông Lê Văn Hạnh (60 tuổi, ngụ TP.HCM) nói.
Còn với chị Nguyễn Ly (ngụ TP.HCM), những món quà thực phẩm, nhu yếu phẩm như thế này là rất thiết thực, giúp chị phần nào tiết kiệm được chi phí sinh hoạt khi đang phải chăm con trai điều trị bệnh.
Bệnh nhân nhi được người thân bế xuống khuôn viên tham gia chương trình của bệnh viện.
Một bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện hào hứng với "thành phẩm tò he" được nặn theo yêu cầu.
Phiên chợ 0 đồng được các bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm chuẩn bị chu đáo góp phần lan toả tinh thần, sẻ chia trong cộng đồng.
Tại phiên chợ, người bệnh còn được cắt tóc, gội đầu miễn phí.
Tiếp nối chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người bệnh, sáng 17/2/2026 (mùng 1 Tết), Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tổ chức chương trình “Lì xì đầu xuân - Ấm lòng người bệnh” tại 2 cơ sở. Ban giám đốc bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng sẽ trực tiếp tặng 450 bao lì xì cho người bệnh nội trú trong ngày đầu năm mới.