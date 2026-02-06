Ngập tràn sắc xuân giữa lòng bệnh viện

Bà Đặng Thị Minh (77 tuổi, ngụ TP.HCM) đã hơn 10 năm sống chung với căn bệnh ung thư vú. Chừng ấy năm điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, năm nào bà cũng ghé thăm Đường hoa xuân. Đối với bà Minh và nhiều bệnh nhân khác, đây chính là niềm vui, phần nào tiếp thêm tinh thần để chiến đấu với bệnh tật.