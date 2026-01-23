Điểm tên đường hoa, chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM

(VTC News) -

Theo kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Văn hóa - Nghĩa tình và chuỗi sự kiện Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), TP.HCM sẽ tổ chức loạt hội hoa xuân, chợ hoa Tết trên địa bàn thành phố cùng đường hoa phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ với 2 phiên bản ngày và đêm

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ phường Sài Gòn từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2/2026 (tối 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Đường hoa năm nay có chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, đánh dấu sự hợp nhất giữa TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành “siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á”.

Đây là năm đầu tiên đường hoa có hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian, là kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Điểm nhấn của đường hoa là “Nhất mã thong dong”, với linh vật ngựa lớn nhất đường hoa cao gần 7m.

Cùng với đó là các đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, chiều cao 6,4m; hay đại cảnh “Lý ngựa ô” tái hiện nét văn hóa Nam Bộ. Đặc biệt, linh vật tại cổng chào kể câu chuyện sử thi về hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của công nghệ và sự hợp nhất của siêu đô thị.

Đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi.

Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc... Đây là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc của TP.HCM, thu hút rất đông người dân TP.HCM và du khách vui chơi, tham quan, thưởng lãm trong dịp Tết Nguyên đán, là điểm nhấn không thể thiếu trong 23 năm qua của TP.HCM.

Hội Hoa xuân Tao Đàn

Hội Hoa xuân TP.HCM tổ chức thường niên tại công viên Tao Đàn, hay còn gọi là Hội Hoa xuân Tao Đàn Tết Bính Ngọ sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ 10 - 21/2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 5 Tết Bính Ngọ).

Hội Hoa xuân Tao Đàn là địa chỉ tham quan, vui chơi quen thuộc của người dân TP vào mỗi dịp Tết. (Ảnh: Lương Ý)

Hội Hoa xuân Tao Đàn là nơi quy tụ hàng nghìn tác phẩm mai vàng, lan, bonsai, cây kiểng nghệ thuật đến từ các nghệ nhân trong và ngoài thành phố.

Tại đây, rất nhiều tiểu cảnh được thiết kế công phu, kết hợp giữa hoa lá, linh vật năm mới và chất liệu văn hóa dân gian, mang đến không gian tham quan rực rỡ, giàu tính nghệ thuật. Đây là điểm tham quan, chụp ảnh quen thuộc của người dân TP vào mỗi dịp Tết.

Năm nay, tại khu vực cổng đường Trương Định, hội hoa được thiết kế với loạt đại cảnh, trung cảnh và tiểu cảnh mang chủ đề đậm sắc xuân như “Sắc Ngọ nghinh xuân”, “Bóng câu non nước”, “Mai vàng tiến vua”, “Non sông cẩm tú”...

Cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai nổi bật với vườn lan, vườn hình học và không gian hoa khổng lồ. Khu vực cổng đường Cách Mạng Tháng Tám được trang trí với chủ đề “Xuân ca giao hòa”...

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” bến Bình Đông

Chợ hoa xuân bến Bình Đông diễn ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông, phường Phú Định. Chợ hoa này do UBND phường Phú Định và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” bến Bình Đông là một đặc trưng hiếm có của TP.HCM giữa đô thị hiện đại.

Năm nay, Chợ hoa xuân "trên bến dưới thuyền" bến Bình Đông diễn ra từ ngày 2 - 15/2 (15 tháng đến ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Chợ khai mạc vào19h đến 22h ngày 12/2.

Chợ hoa xuân bến Bình Đông là chợ hoa đặc biệt tại TP.HCM, với không gian đậm Tết xưa. Dọc bến sông Tàu Hủ, một khung cảnh rực rỡ sắc Tết với hàng trăm ghe thuyền chở đầy hoa, cây kiểng từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ cập bến, tạo nên nét đặc trưng hiếm có giữa đô thị hiện đại.

Các chợ hoa Tết tại TP.HCM 2026

Điểm nhấn đặc biệt, giàu bản sắc văn hóa nhất mỗi dịp Tết tại TP.HCM và người dân TP.HCM là các chợ hoa Tết được tổ chức tại các khu công viên khắp địa bàn.

Tết Bính Ngọ 2026, các chợ hoa tại TP.HCM bắt đầu mở cửa từ ngày 10-16/2 (23 tháng Chạp đến 11h30 ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Cùng với Hội hoa xuân, TP.HCM sẽ tổ chức 8 chợ hoa Tết cấp thành phố. Trong đó, ba chợ hoa đặt tại các công viên công cộng gồm Công viên 23 Tháng 9, Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám, do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM chủ trì.

TP.HCM tổ chức 8 chợ hoa Tết cấp thành phố, trong đó 3 chợ đặt tại công viên công cộng. Các chợ hoa dự kiến mở bán từ 2/2 và kết thúc trưa 16/2 (29 tháng Chạp). (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Các chợ hoa cùng dự kiến mở bán từ 2/2 và kết thúc trưa 16/2 (29 tháng Chạp); khai mạc tối 12/2 (25 tháng Chạp).

Chợ hoa Tết công viên 23/9 nằm giữa hai tuyến đường chính là Lê Lai và Phạm Ngũ Lão, Phường Bến Thành.

Đây được xem là một trong những chợ hoa Tết lớn nhất trong số các chợ hoa cấp thành phố, với đa dạng chủng loại hoa kiểng tập trung từ Đà Lạt, Sa Đéc, Cái Mơn, các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Chợ tập trung lượng lớn người dân TP.HCM mua sắm Tết và thu hút khách quốc tế tham quan, tìm hiểu không gian Tết Việt.

Chợ hoa công viên Gia Định tổ chức tại công viên Gia Định dọc đường Hoàng Minh Giám, phường Hạnh Thông, TP.HCM. Đây được xem là “thủ phủ” của mai vàng, với nhiều sản phẩm từ hàng trăm nghệ nhân miền Tây, miền Trung và TP.HCM đổ về.

Chợ hoa Tết công viên Lê Văn Tám tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, phường Tân Định. Địa chỉ này có không gian rộng, thoáng đãng, tập trung nhiều loại kiểng lá từ miền Tây về và các loại hướng dương, tulip, hoa giấy, vạn thọ, tắc, mai, đào...

Chợ hoa Tết Bình Điền

Không chỉ là chợ hoa, địa chỉ này còn là nơi hội tụ các làng nghề trồng hoa miền Nam. Điều làm nên sự khác biệt của chợ hoa Tết Bình Điền là miễn phí tiền thuê ô vựa cho nhà vườn bán hoa Tết.

Chợ hoa Bình Điền Tết Bính Ngọ 2026 với khoảng 282 ô vựa hoa, cây kiểng, tổng diện tích khoảng 12.000m² và không thu phí tiên thuê ô, vựa của nhà vườn bán hoa. (Ảnh: P. Minh)

Chợ hoa Bình Điền Tết Bính Ngọ 2026 tổ chức trong khuôn viên Khu thương mại Bình Điền - phường Bình Đông, với khoảng 282 ô vựa hoa, cây kiểng, tổng diện tích khoảng 12.000m²; quy tụ nhà vườn từ TP.HCM, Sa Đéc, Chợ Lách, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung...

Ngoài ra, còn có chợ hoa Tết tại công viên Lý Thường Kiệt - Phạm Ngũ Lão - Lê Lai - Thống Nhất (đối diện Ban Chỉ huy quân sự phường Vũng Tàu), do UBND phường Vũng Tàu thực hiện.

Chợ hoa Tết tại phố đi bộ Bạch Đằng (đường Bạch Đằng nối dài) do UBND phường Thủ Dầu Một thực hiện.

Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức.

Chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng là điểm vui chơi, mua sắm Tết thu hút đông người dân TP.HCM, khách nước ngoài. (Ảnh: PMH)

TP.HCM cũng sẽ tổ chức trang trí hoa kiểng, cây xanh tại khu vực xung quanh Công trường Quốc tế (phường Xuân Hòa).

Đối với các phường tại khu vực trung tâm hành chính trước đây của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo, TP.HCM cũng sẽ tổ chức đa dạng hoạt động và đường hoa, chợ hoa xuân, để người dân vui Tết.