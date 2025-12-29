Nông dân miền Tây livestream bán hoa Tết sớm

(VTC News) -

Không gian làng hoa Sa Đéc những ngày cuối năm 2025 không chỉ rực rỡ sắc màu mà còn sôi động trên các nền tảng số. Từ những vườn hoa truyền thống, nhiều nhà vườn miền Tây mạnh dạn đưa hoa kiểng lên livestream, chốt đơn trực tuyến ngay tại vườn. Điện thoại thông minh và mạng xã hội dần trở thành “sạp hàng” mới, kết nối trực tiếp người trồng hoa với người tiêu dùng khắp cả nước.

Nhà vườn miền Tây tham gia livestream cùng các nhà sáng tạo nội dung, mở rộng kênh tiêu thụ hoa kiểng.

Bán hoa kiểng trên nền tảng số

Thay vì tất bật chở hoa ra chợ, thuê mặt bằng để bán hoa kiểng Tết, năm nay vợ chồng chị Bùi Thị Tươi, chủ shop Cây Tươi Nguyên (xã Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp) lại ngồi trước máy quay, giới thiệu từng chậu hoa ngay tại vùng trồng.

Từ những phiên bán hàng trực tuyến kéo dài hàng giờ, hoa kiểng do gia đình chị tự trồng và của nhiều nhà vườn ở Sa Đéc được chốt đơn liên tục, theo các chuyến xe đi khắp cả nước, mở ra cách bán Tết hoàn toàn mới cho người trồng hoa miền Tây.

Chị Bùi Thị Tươi cho biết, năm 2021, chị cùng chồng là anh Nguyên quyết định mở shop kinh doanh hoa kiểng. Thay vì chỉ bán trực tiếp tại vườn hoặc phụ thuộc vào thương lái, vợ chồng chị chọn hướng đi khác là bán hoa online.

Chị Bùi Thị Tươi livestream giới thiệu hoa kiểng Tết ngay tại vườn nhà ở Sa Đéc.

Ban đầu, shop chỉ đóng hàng từ Sa Đéc với khoảng 50-70 đơn vào các ngày sale, dần dần lượng đơn hàng cứ tăng đều và hiện khoảng 200 đơn/ngày.

Không chỉ bán hoa do gia đình tự trồng, Cây Tươi Nguyên còn trở thành đầu mối tiêu thụ cho nhiều nhà vườn khác tại Sa Đéc. “Tôi vừa bán hoa của nhà, vừa giúp bán hoa cho bà con xung quanh. Nhiều nhà vườn không rành bán online, tụi mình đứng ra lo phần vận hành, livestream, đóng gói”, chị Tươi chia sẻ.

Mỗi tuần, vợ chồng chị đăng khoảng 5 video và tổ chức 2 buổi livestream, mỗi buổi kéo dài từ 2 đến 2,5 tiếng. Một buổi live hiệu quả có thể chốt khoảng 100 đơn. Những ngày cao điểm, mỗi ngày có thể bán được đến 300 đơn. Dịp Tết năm nay, shop tập trung vào cúc mâm xôi và các loại hoa treo Tết, bán sớm trước một tháng và kỳ vọng doanh thu tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái.

Trong khuôn khổ Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II đang diễn ra, vợ chồng chị Tươi cũng trực tiếp tham gia các phiên livestream bán hoa do TikTok Shop tổ chức, cùng sự góp mặt của những người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng.

Các phiên livestream bán hoa kiểng thu hút đông đảo người xem trong khuôn khổ Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II.

Việc xuất hiện chung trong các phiên live không chỉ giúp hoa kiểng của gia đình và các nhà vườn Sa Đéc tiếp cận lượng người xem lớn trên cả nước, mà còn tạo thêm niềm tin cho khách hàng, đồng thời tiếp thêm động lực để người trồng hoa mạnh dạn bước vào không gian kinh doanh số.

Cũng là người trực tiếp tham gia chuỗi bán hàng online, chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa cây giống Huyền Linh Garden, cho biết năm nay chị chuẩn bị tới 30.000 chậu cúc mâm xôi cho dịp Tết. Con số này tăng đáng kể so với năm ngoái, năm đầu tiên chị bán online với gần 20.000 sản phẩm và đã hết hàng từ giữa tháng Chạp.

“Bán online giúp nhà vườn hết hàng sớm, có thời gian chuẩn bị Tết cho gia đình. Không còn cảnh phải ngủ ngoài sương gió ở chợ hoa mà vẫn lo ế”, chị Thơ nói. Đặc biệt, các mã giảm giá trên sàn giúp nhiều sản phẩm có giá ưu đãi hơn so với mua truyền thống.

“Mở đường” cho nhà vườn lên sàn

Theo bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội của TikTok Shop, rào cản lớn nhất của nông dân khi bước lên môi trường số là tâm lý e dè, thiếu kinh nghiệm. “Ban đầu, bà con rất lo lắng vì chưa quen bán hàng trực tuyến. Nhưng thành công từ chiến dịch Chợ hoa Tết tại Chợ Lách (tỉnh Bến Tre cũ) năm ngoái, khi có nhà bán hàng tiêu thụ hơn 20.000 chậu hoa, đã tạo động lực lớn”, bà Tân cho biết.

Nhiều giống hoa kiểng Sa Đéc được giới thiệu và bán qua livestream, từ hoa truyền thống đến các loại hoa mới phục vụ thị trường Tết.

Năm nay, TikTok Shop tiếp tục đồng hành cùng Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025. Trước lễ hội 2 tuần, nền tảng phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tổ chức các buổi tập huấn về livestream, quản lý gian hàng và quy cách đóng gói. Các buổi này có sự hướng dẫn của chuyên gia và nhà bán hàng giàu kinh nghiệm, giúp bà con và hợp tác xã tự tin hơn khi lên sóng.

Với những mặt hàng khó vận chuyển như hoa kiểng kích thước lớn, TikTok Shop tập trung nâng cao năng lực vận hành. Nhà bán hàng được đào tạo cách đóng gói chuẩn và tính toán thời điểm thu hoạch phù hợp với thời gian vận chuyển từ 3-5 ngày. Các đối tác logistics đầu tư kho lạnh, xe chuyên dụng và quy trình phân loại riêng cho hoa, trái cây, thay vì để chung với hàng hóa thông thường.

Các Nhà sáng tạo nội dung sẽ tham gia đồng hành cùng dự án "Chở Xuân về nhà" giúp bà con nhà vườn tiêu thụ hoa kiểng Tết.

“Chúng tôi không chỉ hướng tới doanh số, mà muốn giúp nông dân chuyển đổi số, có thêm giải pháp kinh doanh lâu dài bên cạnh phương thức truyền thống”, bà Tân nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cũng trực tiếp tham gia thúc đẩy tiêu thụ hoa kiểng qua kênh online. Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết dù lần đầu tham gia livestream và không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, ông vẫn sẵn sàng lên sóng cùng nhà vườn nhằm động viên tinh thần và hỗ trợ thúc đẩy doanh số.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp tham gia livestream cùng Nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần II.

Theo ông Tuấn, mục tiêu của các phiên livestream không chỉ là bán được hoa, mà còn giúp các hộ dân, hợp tác xã làm quen với hình thức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, từ đó tự vận hành gian hàng của mình.

“Phát triển tiêu thụ nông sản qua thương mại điện tử là xu hướng tất yếu. Điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy kinh doanh của người nông dân”, ông nói.