Ai không nên ăn nhiều thịt gà?

(VTC News) -

Người bị sỏi thận

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết, người bị bệnh sỏi thận không nên ăn nhiều thịt gà. Thịt gà là loại thực phẩm rất giàu protein nên sẽ khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành các loại sỏi.

Người bị bệnh gan

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa chất béo. Đối với người bị bệnh gan, chức năng gan suy giảm, việc tiêu hóa chất béo trở nên khó khăn hơn. Ăn nhiều thịt gà, đặc biệt là da gà, có thể gây áp lực lên gan, làm bệnh tình nặng thêm.

Người bị bệnh gan nên hạn chế ăn thịt gà, đặc biệt là phần da và nội tạng. Nên ưu tiên các loại thực phẩm dễ tiêu hóa, ít chất béo như cá, rau củ quả,...

Người bị viêm khớp

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Times Of India cho biết, một số nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thịt gà có thể làm tăng nguy cơ viêm khớp. Đặc biệt, đối với những người đã bị viêm khớp, ăn thịt gà có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bị viêm khớp nên hạn chế ăn thịt gà, đặc biệt là phần da. Nên bổ sung các loại thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, hạt chia,... để hỗ trợ giảm viêm.

Thịt gà tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được

Người vừa trải qua phẫu thuật

Sau phẫu thuật, cơ thể thường yếu và cần thời gian để phục hồi. Thịt gà, đặc biệt là da gà, chứa nhiều chất béo, khó tiêu hóa, có thể gây đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương.

Người mới phẫu thuật nên hạn chế ăn thịt gà, nhất là trong giai đoạn đầu. Nên ưu tiên các loại thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng như cháo, súp, cá, trứng.

Người bị thuỷ đậu

Theo kinh nghiệm y học cổ truyền, người bị thủy đậu kiêng ăn thịt gà để tránh gây ngứa nhiều hơn, thịt gà tính ôn mà bệnh thủy đậu phát sinh do phong nhiệt độc. Nếu đang bị bệnh mà ăn thịt gà bổ sung nhiệt thì bệnh càng tiến triển xấu.