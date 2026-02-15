6 smartphone vừa sang, vừa chụp ảnh xịn chơi Xuân

(VTC News) -

Đầu năm luôn là thời điểm nhiều người muốn nâng cấp smartphone để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi đi du xuân. Giữa hàng loạt smartphone cao cấp, đây là 6 gợi ý lý tưởng trong Tết Bính Ngọ, đảm bảo mang đến trải nghiệm đỉnh chóp.

iPhone 17 Pro: 33,29 triệu đồng

iPhone 17 Pro màu cam rất được yêu thích. (Ảnh: Apple Insider)

iPhone 17 Pro cao cấp là lựa chọn tuyệt vời trong dịp đầu xuân năm mới, đặc biệt là phiên bản màu Cam nổi bật. Với 3 camera sau 48MP, iPhone 17 Pro đảm bảo đem lại ảnh chụp và video vô cùng tự nhiên, ghi lại những khoảnh khắc check in áo dài, hoa đào siêu đẹp.

Ngoài ra, khả năng quay video chống rung tốt và độ ổn định màu sắc giữa các ống kính cũng là điểm cộng của mẫu flagship này. Cấu hình của iPhone 17 Pro cũng cực mạnh (chip A19 Pro và RAM 12GB), có thể chơi tốt các tựa game nặng. Tuy nhiên, giá bán của máy khá cao, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn mua.

OPPO Reno15 F 5G: 11,69 triệu đồng

Oppo Reno 15F 5G có pin 7000 mAh. (Ảnh: Phone Arena)

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, OPPO Reno 15F hướng tới người thích selfie và chụp chân dung. Máy được trang bị camera trước và sau chất lượng 50MP, đem lại ảnh chụp có độ phân giải cao cùng nhiều chế độ làm đẹp tự nhiên, phù hợp khi chụp ảnh du lịch hoặc đăng mạng xã hội.

Tuy nhiên, điện thoại chỉ được tích hợp chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 cùng RAM 8GB nên chỉ có hiệu suất tầm trung. Bù lại, với mức giá sau giảm hấp dẫn, đây là một lựa chọn khá tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu của người dùng trẻ trong dịp Tết này.

Samsung Galaxy S25 Ultra: 25,99 triệu đồng

Galaxy S25 Ultra là flagship đáng sở hữu dịp Tết này. (Ảnh: Phone Arena)

Galaxy S25 Ultra là mẫu smartphone cao cấp dành cho người dùng muốn sở hữu camera đa dụng. Máy sở hữu hệ thống ống kính zoom xa và cảm biến có độ phân giải lớn - 200MP, cực phù hợp cho những người dùng muốn chụp pháo hoa, sân khấu hoặc các sự kiện đông người dịp Tết.

Thêm nữa, sản phẩm còn có màn hình lớn - 6,9 inch cùng tốc độ làm mới cao - 120Hz, giúp trải nghiệm xem phim và chơi game “chất” hơn. Hiện tại, Galaxy S25 Ultra đang được giảm giá khá lớn, Samfan có thể xem xét nâng cấp ngay dịp này.

Xiaomi 15T: 12,99 triệu đồng

Xiaomi 15T có hệ thống camera ấn tượng. (Ảnh: Phone Arena)

Sở hữu mức giá phải chăng, Xiaomi 15T là sản phẩm dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu flagship khác. Máy hướng đến người dùng thích chơi game và chụp ảnh cực nịnh mắt trong các chuyến đi xa nhờ cụm camera sau lớn với nhiều cảm biến xịn sò (50MP + 50MP + 12MP).

Ngoài ra, Xiaomi còn tích hợp cho sản phẩm của mình viên pin 5500 mAh, đủ dùng cho cả ngày dài đi chúc Tết. Khả năng sạc nhanh 67W cũng giúp người dùng rút ngắn thời gian sạc xuống đáng kể.

iPhone 17: 24,39 triệu đồng

iPhone 17 là lựa chọn cực tốt với nhiều iFan. (Ảnh: The Verge)

iPhone 17 là lựa chọn cân bằng giữa thiết kế cao cấp và giá bán thấp hơn bản Pro. Với người dùng chỉ cần chụp ảnh gia đình, cảnh phố phường hay quay video ngắn, đây là phương án tiết kiệm hơn so với bản Pro Max.

Ngoài ra, iPhone 17 có màn hình khoảng 6,3 inch giúp cầm nắm dễ dàng khi đi chơi Xuân. Thiếu sót duy nhất của chiếc iPhone này chỉ là thiếu khả năng chụp ảnh góc siêu rộng. Bù lại, hiệu năng và độ bền của máy không có gì để chê.

Samsung Galaxy Z Flip7 5G: 23,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip 7 có thiết kế gọn nhẹ. (Ảnh: Phone Arena)

Galaxy Z Flip7 mang lại trải nghiệm khác biệt nhờ thiết kế gập nhỏ gọn. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng chú trọng thời trang và muốn sở hữu một thiết bị dễ bỏ túi khi đi chơi Tết.

Camera sau kép 50MP + 12MP trên Galaxy Z Flip 7 dù không quá ấn tượng nhưng vẫn đủ dùng cho nhu cầu chụp ảnh thông thường, đặc biệt là khả năng chụp selfie bằng camera sau nhờ màn hình phụ. Tuy nhiên, nhược điểm của máy là thời lượng pin hơi ngắn, nhanh rớt giá khi bán lại.