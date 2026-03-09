Đại học Kiểm sát tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu, quy đổi IELTS từ 5.0

(VTC News) -

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến là 1.600 sinh viên cho bốn ngành đào tạo. Đồng thời, nhà trường cung cấp các quy định về ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, điều kiện dự tuyển và thủ tục đăng ký đối với thí sinh.

Theo thông báo, ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát dự kiến tuyển 200 chỉ tiêu, trong đó 100 chỉ tiêu dành cho khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) và 100 chỉ tiêu cho khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào). Ngành Luật dự kiến tuyển 950 chỉ tiêu, ngành Luật kinh tế dự kiến tuyển 250 chỉ tiêu và ngành Ngôn ngữ Anh dự kiến tuyển 200 chỉ tiêu.

Đại học Kiểm sát tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu năm 2026. (Ảnh minh họa: HPU)

Nhiều phương thức xét tuyển

Đối với ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát, thí sinh phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chuẩn đặc thù của ngành Kiểm sát như sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch; đồng thời phải đạt sơ tuyển theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh cho ngành này, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (kết hợp sơ tuyển); Xét học bạ THPT (lớp 10, 11, 12) đối với thí sinh học tại trường THPT chuyên hoặc có lớp chuyên; hoặc thí sinh có IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hay đạt giải học sinh giỏi quốc gia (khuyến khích) hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba); Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (tối thiểu 70/150 điểm) hoặc Đại học Quốc gia TP.HCM (tối thiểu 700/1200 điểm); Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 theo các tổ hợp A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14, D15.

IELTS từ 5.0 có thể xét tuyển một số ngành

Đối với các ngành Luật, Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh, trường cũng tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 4 phương thức tương tự.

Ở phương thức xét học bạ, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ IELTS Academic từ 5.0 trở lên hoặc thành tích học sinh giỏi quốc gia (khuyến khích), học sinh giỏi cấp tỉnh (nhất, nhì, ba) để tham gia xét tuyển.

Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, mức điểm tối thiểu là 60/150 điểm đối với bài thi của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc 600/1200 điểm đối với bài thi của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Quy đổi IELTS của Đại học Kiểm Sát năm 2026. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo các tổ hợp A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D14 và D15.