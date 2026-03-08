Nghìn học sinh đến ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp lớn nhất năm

(VTC News) -

Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã đông kín học sinh đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận. Dù trời mưa, nhiều nhóm học sinh vẫn tranh thủ di chuyển giữa các khu gian hàng để tìm hiểu thông tin tuyển sinh, hỏi trực tiếp giảng viên và cán bộ tuyển sinh về ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Em Trần Đức Nam, học sinh đến từ Bắc Ninh cùng nhóm bạn đến Hà Nội từ sáng sớm để tham dự sự kiện. “Em muốn tới ngày hội để hỏi trực tiếp các trường về ngành kỹ thuật và công nghệ. Việc được nghe tư vấn trực tiếp giúp em tự tin hơn khi chọn ngành”, nam sinh chia sẻ.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 quy tụ hơn 100 trường đại học, học viện, cao đẳng với gần 320 gian tư vấn, cung cấp thông tin về ngành học, phương thức xét tuyển và cơ hội nghề nghiệp cho thí sinh trước mùa tuyển sinh. Chương trình do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Học sinh có mặt từ sớm tại Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026.

Ngoài việc giới thiệu chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh, nhiều trường còn cung cấp thông tin về các ngành mới, chương trình liên kết quốc tế, học bổng và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo nhắn nhủ học sinh thế hệ Gen Z trước ngưỡng cửa đại học bình tĩnh, tự tin và chiến lược.

Thí sinh cần đặc biệt chú ý các quy định trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học và theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của từng trường. Hiện nay nhiều trường đại học áp dụng đa dạng phương thức tuyển sinh như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc kết hợp nhiều tiêu chí. Vì vậy, thí sinh nên tìm hiểu kỹ từng phương thức để lựa chọn cách đăng ký phù hợp với năng lực của mình.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến nghị học sinh cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn ngành học, tránh chạy theo những ngành được coi là “hot” mà bỏ qua năng lực và sở thích cá nhân.

“Ngay cả khi không chọn ngành đang được nhiều người quan tâm, thí sinh vẫn có thể thành công nếu phù hợp với năng lực và kiên trì theo đuổi con đường đã chọn”, ông Thảo nói.

Dù thời tiết mưa, khu vực các gian tư vấn vẫn đông kín học sinh tìm hiểu thông tin.

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức còn bố trí phiên tư vấn trực tiếp trên sân khấu với sự tham gia của nhiều chuyên gia giáo dục và đại diện các trường đại học lớn như Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Phenikaa và Trường Đại học Y Hà Nội.

Trong khoảng hai giờ, ban tư vấn trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi đánh giá năng lực, phương thức xét tuyển và xu hướng lựa chọn ngành nghề.

Học sinh xếp hàng tại các gian tư vấn để hỏi về ngành học và phương thức xét tuyển.

Hàng nghìn học sinh không quản trời mưa đổ về ngày hội.

Ngoài phần tư vấn chung, học sinh còn có thể tiếp tục trao đổi trực tiếp với các chuyên gia theo hình thức tư vấn 1-1 tại từng gian hàng của trường đại học.

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, cho biết đặc biệt quan tâm tới các ngành kinh tế và truyền thông. Nữ sinh đã đi qua khá nhiều gian tư vấn của các trường để hỏi về tổ hợp xét tuyển và chương trình đào tạo, nhờ thầy cô giải thích cụ thể những thắc mắc về ngành học, phương thức xét tuyển.

"Trước đây em chỉ tìm hiểu qua mạng nên vẫn còn nhiều mông lung. Khi đến đây, em được tư vấn cụ thể hơn về ngành học, điểm chuẩn các năm và cách đăng ký nguyện vọng phù hợp”, Minh Anh nói.

Đại diện các trường tư vấn trực tiếp và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Gian tư vấn của một trường cao đẳng về cơ điện tại Hà Nội. (Ảnh: Danh Khang)

Thí sinh hình dung rõ hơn về ngành học thông qua phần giới thiệu từ các trường đại học, cao đẳng.

Theo ban tổ chức, năm 2026 là năm thứ 24 chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng được tổ chức trên toàn quốc.

Trong năm nay, chuỗi chương trình dự kiến diễn ra tại nhiều địa phương, nhằm hỗ trợ học sinh tiếp cận thông tin tuyển sinh chính xác trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và mùa xét tuyển đại học.