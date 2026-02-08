Tuyển sinh đại học: Giới hạn số nguyện vọng, 'siết' học bạ, thí sinh có gặp khó?

Nguyễn Anh Quân (sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi) từng phải thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển đại học. Quân cho biết, năm 2024, quy chế tuyển sinh đại học cho phép thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển. Quân đạt mức điểm 23,25 khối A00, đăng ký 10 nguyện vọng song đều không trúng tuyển.

Quân cho biết, mức điểm trên có thể trúng tuyển vào nhiều ngành phù hợp với bản thân, song vì tìm hiểu chưa kỹ về các ngành và mức điểm chuẩn hàng năm, cộng thêm tâm lý chủ quan, dẫn đến trượt đại học khi các nguyện vọng chỉ thiếu từ 0,25 đến 1 điểm.

“Nhiều bạn bè của em dù điểm thi thấp hơn em nhưng vẫn đỗ đại học ngay ở năm đầu tiên, nhiều bạn đăng ký đến 20, 30 nguyện vọng, thậm chí nhiều hơn nữa. Em cho rằng, khi giới hạn số lượng nguyện vọng, thí sinh sẽ khó khăn hơn trong việc đăng ký xét tuyển, phải tính toán thật kỹ. Nhất là với những thí sinh thiếu thông tin về công tác tuyển sinh các trường sẽ rất khó để lựa chọn, sắp xếp, ngay cả khi học tốt, nhưng nếu đăng ký nguyện vọng không tỉnh táo vẫn có thể trượt”, Quân lo ngại.

Nguyễn Thu Hà (học sinh lớp 12, xã Nam Sách, TP Hải Phòng) cũng lo lắng rằng giới hạn 10 nguyện vọng thí sinh sẽ khó khăn hơn trong đăng ký nguyện vọng, nhất là trong bối cảnh điểm chuẩn các năm biến động.

“Gần đến mùa tuyển sinh đại học, bản thân em hiện tại vẫn rất băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn nghề. Em thường theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường trên website, mạng xã hội nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa hiểu rõ. Nếu giới hạn 10 nguyện vọng, em nghĩ rằng mỗi thí sinh sẽ cần có định hướng rất rõ ràng về ngành nghề muốn theo đuổi và tập trung dành hết nguyện vọng đăng ký vào ngành đó. Trường hợp còn mơ hồ trong hướng nghiệp sẽ rất khó khăn để lựa chọn”, Hà lo lắng.

TS Đỗ Viết Tuân - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông- Học viện Quản lý giáo dục cho rằng, thông tin từ các mùa tuyển sinh trước cho thấy, việc đăng ký quá nhiều nguyện vọng gây rất nhiều khó khăn trong công tác tổng hợp xét tuyển, gây quá tải cho hệ thống: “Hầu hết rất hiếm học sinh đều trượt cả 10 nguyện vọng nên việc để con số 10 nguyện vọng tôi cho rằng đã được căn cứ trên dữ liệu thực tế năm ngoái. Việc này cũng giúp tiết kiệm chi phí cho thí sinh”.

Với việc xét tuyển bằng học bạ, TS Đỗ Viết Tuân nhận định, thêm điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp 3 môn tương ứng đạt từ 16 điểm trở lên là phương án ngắn hạn trong bối cảnh điểm trong học bạ nhiều nơi còn chưa phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh, do hiện nay chưa có các khâu đánh giá độc lập ở các bài thi giữa kỳ hay cuối kỳ.

Tiêu chí này giúp hạn chế bớt tình trạng “làm đẹp” học bạ. Về lâu dài công tác kiểm tra đánh giá ở bậc phổ thông cần được khảo thí độc lập, dựa vào ngân hàng đề thi độc lập, không phụ thuộc vào nhà trường, khâu kiểm tra, chấm thi cũng cần thực hiện khách quan. Khi đó, điểm học bạ sẽ phản ánh đúng năng lực thực sự của học sinh, là kênh tin cậy cho các trường đại học xét tuyển.

TS Đỗ Viết Tuân - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông- Học viện Quản lý giáo dục.

Còn theo TS Lê Anh Đức - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, các điều chỉnh của Bộ GD-ĐT nhìn chung hướng tới tăng tính công bằng, tinh gọn hệ thống và bảo đảm chất lượng đầu vào, đồng thời dựa trên phân tích dữ liệu và thực tiễn tuyển sinh nhiều năm.

Đối với đề xuất giới hạn 10 nguyện vọng, TS Lê Anh Đức ủng hộ về mặt chủ trương, nhưng nhấn mạnh cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình phù hợp. Dù thống kê cho thấy hơn 98% thí sinh trúng tuyển ở nhóm 10 nguyện vọng đầu, nhưng 1-2% còn lại vẫn tương đương hàng chục nghìn thí sinh, cần được đảm bảo quyền lợi. TS Lê Anh Đức cho rằng, nới lên 15-20 nguyện vọng trong giai đoạn đầu sẽ giúp thí sinh và các trường có thời gian thích nghi.

Bên cạnh đó, TS Lê Anh Đức cũng đánh giá, việc không loại bỏ hoàn toàn xét tuyển học bạ, mà gắn với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được đánh giá là giải pháp hài hòa trong bối cảnh hiện nay. Điều chỉnh mức điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ cũng góp phần hạn chế chênh lệch, đảm bảo đánh giá đúng năng lực học tập cốt lõi của thí sinh.

Trước những thay đổi lớn, TS Lê Anh Đức khuyên thí sinh cần bình tĩnh, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn nguyện vọng có chiến lược, tập trung vào ngành học và phương thức phù hợp nhất với năng lực và định hướng của bản thân, tránh dàn trải.

TS Lê Anh Đức - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân

Ths Dương Văn Bá, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Intracom cũng cho rằng, nếu giới hạn số lượng 10 nguyện vọng như dự thảo thông tư, thí sinh cần cân nhắc, tính toán thật kỹ lưỡng khi xét tuyển đại học. Đăng ký thế nào để chắc đỗ vào các trường, các ngành yêu thích là một bài toán khó với thí sinh.

Thí sinh cần ghi nhớ, trong 10 nguyện vọng đó, cần chọn ngành nghề trước, sau đó mới chọn trường. Với mỗi ngành yêu thích, các em nên chọn nhiều trường với mức điểm chuẩn hàng năm ở các ngưỡng khác nhau từ cao đến thấp để chắc chắn đỗ. Thí sinh lưu ý không chọn theo hướng đăng ký nhiều ngành trong cùng một trường. Khi đã chọn được ngành và trường, nguyện vọng nào yêu thích hơn sẽ đặt ở vị trí ưu tiên trước.