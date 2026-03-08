Tùng Dương đu dây, hát nhạc remix 'quẩy' cùng hàng nghìn khán giả

(VTC News) -

Ca sĩ Tùng Dương cùng hàng nghìn khán giả ''quẩy'' hết mình trong Her Concert diễn ra tối 7/3 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình. Không chỉ mang đến giọng hát nội lực quen thuộc, nam ca sĩ còn gây ấn tượng với màn trình diễn trẻ trung và đầy năng lượng.

Giữ vai trò mở màn chương trình, Tùng Dương có màn xuất hiện đặc biệt trên không trung và đu dây xuống sân khấu trong hai ca khúc Mang thai và Cánh chim phượng hoàng. Màn xuất hiện hoành tráng lập tức khuấy động không khí nhà thi đấu.

Tùng Dương đu dây hát mở màn đêm nhạc.

Nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi trình diễn ca khúc Tái sinh – bản hit do Tăng Duy Tân sáng tác riêng cho anh. Ca khúc được làm mới bằng bản phối trẻ trung, nhịp điệu dồn dập, khiến hàng nghìn khán giả, phần lớn là các bạn trẻ, đứng dậy cổ vũ và hát theo.

Tái sinh được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Tùng Dương và bà xã. Ngay từ khi đặt hàng em họ viết ca khúc, nam ca sĩ đã ấp ủ mong muốn chinh phục khán giả trẻ, đặc biệt là lứa tuổi teen. Sau khi phát hành, bài hát nhanh chóng viral trên mạng xã hội, giúp hình ảnh của anh trở nên gần gũi hơn với thế hệ khán giả mới.

Trong phần trình diễn tại Her Concert, Tùng Dương còn khiến khán giả thích thú khi cover loạt hit nhạc trẻ đang được lan truyền trên mạng xã hội. Ca khúc E là không thể của Đông Thiên Đức – từng gắn với giọng hát của Anh Quân Idol – được nam ca sĩ làm mới bằng chất giọng dày và giàu cảm xúc.

Một điểm nhấn khác của đêm diễn là Thiệp hồng sai tên. Bản ballad quen thuộc được Tùng Dương thể hiện theo phong cách mới, dìu dặt và da diết, với tiếng violin vang lên giữa không gian rộng lớn của nhà thi đấu, tạo nên bầu không khí lãng mạn.

Tùng Dương cho biết có thể tổ chức một liveshow tại sân vận động vào cuối năm nay

Sự thay đổi trong cách chọn bài cho thấy Tùng Dương đang chủ động bước ra khỏi “vùng an toàn”. Anh mạnh dạn thử sức với nhạc trẻ nhưng vẫn giữ được cá tính âm nhạc riêng.

Bất ngờ lớn nhất trong đêm diễn là màn trình diễn Ngày chưa giông bão với bản phối remix. Trước khi bắt đầu, Tùng Dương hài hước nói với khán giả: “Ai bảo Tùng Dương không thể hát nhạc remix?”. Ngay sau đó, anh vừa hát vừa nhảy trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, khiến cả nhà thi đấu bùng nổ.

Sau tiết mục này, nam ca sĩ tiết lộ nếu tiếp tục nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ, anh có thể tổ chức một liveshow tại sân vận động vào cuối năm nay. Thông tin khiến khán giả phấn khích và vỗ tay không ngừng.

Tùng Dương kết hợp Bùi Công Nam và Quốc Thiên.

Bên cạnh các màn trình diễn solo, Tùng Dương còn kết hợp cùng Quốc Thiên trong ca khúc You Raise Me Up.Sau đó, hai nghệ sĩ cùng Bùi Công Nam thể hiện liên khúc Giấc mơ của mẹ – Mẹ yêu con.

Với những gì thể hiện tại Her Concert, Tùng Dương cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ: vẫn giữ nền tảng nghệ thuật đã làm nên tên tuổi, nhưng sẵn sàng làm mới để kết nối với lớp khán giả trẻ.