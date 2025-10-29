Tùng Dương và dàn sao nhạc Việt hội tụ trong ngày hội âm nhạc lớn nhất năm

(VTC News) -

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Đài phát thanh và truyền hình TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức. Đây cũng là sự kiện khởi động Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai quốc gia.

Với chủ đề Âm nhạc hội tụ và lan tỏa, Liên hoan hướng tới tôn vinh, quảng bá những tác phẩm âm nhạc mới, khuyến khích sự sáng tạo trong sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi giữa các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Các tác phẩm tham gia liên hoan tập trung phản ánh đề tài về Đảng, Bác Hồ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, cùng các giá trị văn hóa, tình hữu nghị quốc tế.

Tùng Dương và hơn 600 nghệ sĩ tham dự Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025.

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 gồm 2 phần: Liên hoan tác phẩm âm nhạc và Liên hoan giọng ca Việt cùng độc tấu nhạc cụ. Liên hoan quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng nhạc Việt như: NSƯT Tố Nga, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Quế Thương, NSƯT Thanh Nhân, NSƯT Hồng Tam, NSƯT Y Joel K’nul, NSƯT A Đuh - A Xin; cùng các ca sĩ Tùng Dương,Trần Hồng Nhung, Phạm Khánh Ngọc, Trang Nhung, Quốc Trị, Hiền Xuân, Nhật Huyền, Y Moan H’Mok.

Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ như Nguyễn Hùng Tâm (guitar), Hoàng Thanh Tú (đàn tranh), Nguyễn Duy Thịnh (đàn bầu), Trần Hoàng Oanh (đàn nguyệt), Lương Việt Hùng (sáo Mông), Trần Thu Hiền (piano), Nguyễn Công Minh (sáo)... và các nhóm nhạc Sol Việt, Black Eyes, cùng các nhóm múa minh họa.

Cơ cấu giải thưởng của liên hoan gồm Giải A, Giải B cho các tác phẩm âm nhạc và huy chương Vàng, huy chương Bạc dành cho các tiết mục biểu diễn.

Một trong những điểm nhấn của Liên hoan là chương trình biểu diễn Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là buổi biểu diễn Giao hưởng hữu nghị Việt - Trung do Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) phối hợp cùng các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam và Trung Quốc thực hiện.

Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được trình diễn trong chương trình như bản giao hưởng Fantasy Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn (Đỗ Hồng Quân), Hòa điệu sắc màu (NSND Xuân Bắc), ca khúc Dòng sông tình bạn (nhạc Đức Trịnh, lời Việt - Lê Tự Minh, lời Trung - Lương Thiệu Vũ) do ca sĩ Khánh Ngọc và Wu Wei (Trung Quốc) biểu diễn, song tấu đàn Bầu - đàn Nguyệt Khúc Tương Tri (Đức Trịnh), Ngày Hội (NSND Phạm Ngọc Khôi)....