Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(VTC News) -

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di tích Đồi E2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân; tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích Đồi E2, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: VGP)

Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: VGP)

Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng trên Di tích Đồi F - nằm liền sát về phía Đông Đồi A1, có nhiệm vụ quan trọng để Quân đội Việt Nam khống chế và là bàn đạp tấn công sang Đồi A1, nơi nhiều chiến sĩ Quân đội ta đã hy sinh tại ngọn đồi này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. (Ảnh: VGP)

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 khoảng 100m về phía nam, là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng và các thành viên đoàn công tác nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. (Ảnh: VGP)

Đoàn đại biểu cầu mong anh linh các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào, đồng chí đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ được an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, đất nước Việt Nam trường tồn và giàu mạnh.