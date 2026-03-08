Bất chấp rào chắn, nhóm thanh niên chở 3 lao xe tốc độ cao để 'thông chốt'

(VTC News) -

Nhóm thanh niên "thông chốt" CSGT ở Hưng Yên. (Video: Công an phường Trà Lý)

Tối 7/3, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Trà Lý, Công an phường Trà Lý phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Hưng Yên xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lái xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự và tiểm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong quá trình triển khai chốt kiểm soát, lực lượng chức năng lập rào chắn ngang đường để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Video ghi lại cho thấy, bất chấp việc lực lượng chức năng lập rào chắn, nhóm thanh niên đi xe máy "kẹp 3" không đội mũ bảo hiểm vẫn cố tình phóng nhanh, lao thẳng vào rào chắn để "thông chốt" nhưng bất thành.

Theo Công an phường Trà Lý, nhóm thanh niên này sau đó bị lực lượng chức năng khống chế để xử lý theo quy định.

Nhóm thanh niên chở 3 tông thẳng vào rào chắn để "thông chốt". (Ảnh: Công an phường Trà Lý)

Trước đó, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ việc tương tự khi người vi phạm lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Cụ thể, khoảng 15h12 ngày 20/1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị gồm 5 cán bộ, do Đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Khi đến Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, tổ công tác phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 38AA-293.93 chở 3 chạy theo hướng Bắc - Nam, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên Thượng uý Phan Lâm Phương (cán bộ thuộc tổ công tác) ra tín hiệu dừng xe.

Thời điểm này, người lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh còn tông trực diện khiến Thượng uý Phương bị hất xuống lề đường bên trái, trọng thương. Ba người đi trên xe máy bị xây xát nhẹ, chiếc xe bị đổ sang lề đường, hư hỏng.

Công an xác định người điều khiển xe máy là Hoàng Gia B. (SN 2010, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) chở theo 2 người trên xe là Phan Trọng B. (SN 2009) và Nguyễn Kim Ch. (SN 2010).