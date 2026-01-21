Sức khoẻ Thượng uý CSGT bị xe máy 'kẹp' 3 tông trọng thương giờ ra sao?

(VTC News) -

Xe máy chở 3 không chấp hành hiệu lệnh, tông trọng thương Thượng uý CSGT Quảng Trị

Liên quan vụ xe máy chở ba không chấp hành hiệu lệnh, tông trọng thương CSGT, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, khuya 20/1, bệnh viện tiếp nhận làm hồ sơ nhập viện cho bệnh nhân Phan Lâm Phương (Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị).

Bệnh nhân Phan Lâm Phương nhập viện trong tình trạng biến dạng hạn chế vận động theo dõi gãy xương đùi trái, bụng ngực không đau và tiên lượng ổn. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy di lệch 1/3 giữa xương đùi trái, chụp CT đầu chưa phát hiện tổn thương và được chỉ định mổ cấp cứu kết hợp xương vào sáng 21/1.

Sau khi bị xe máy chở 3 tông trọng thương, Thượng uý Phan Lâm Phương được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng gãy xương đùi trái, tiên lượng ổn. (Ảnh cắt từ clip)

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, lúc 15h12 ngày 20/1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị gồm 5 cán bộ, do Đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Khi đến Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 38AA-293.93 chở 3 chạy theo hướng Bắc - Nam, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên Thượng uý Phan Lâm Phương (cán bộ thuộc tổ công tác) ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, người điều khiển xe máy nói trên không chấp hành mà tông trực diện làm Thượng uý Phương bị hất xuống lề đường bên trái, trọng thương được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê (Hà Tĩnh) trước khi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị. Riêng 3 người đi trên xe máy bị xây xát nhẹ, chiếc xe bị đổ sang lề đường, hư hỏng.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, người điều khiển xe máy biển kiểm soát 38AA-293.93 là Hoàng Gia B. (SN 2010, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) chở theo 2 người trên xe là Phan Trọng B. (SN 2009, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Kim Ch. (SN 2010, ngụ tỉnh Quảng Trị).