S26 Ultra lộ diện 'vũ khí' bảo mật mới

(VTC News) -

Một trong những tính năng ấn tượng nhất của dòng Samsung Galaxy S26 - nhiều khả năng chỉ dành riêng cho phiên bản S26 Ultra - chính là Màn hình Bảo mật (Privacy Display). Bằng cách sử dụng các điểm ảnh OLED định hướng kết hợp với thuật toán phần mềm thông minh, tính năng này có khả năng ẩn toàn bộ màn hình hoặc các khu vực cụ thể khi nhìn từ góc nghiêng. Điều này giúp ngăn chặn triệt để tình trạng nhìn trộm thông tin ở nơi công cộng. Những hình ảnh thực tế rò rỉ cho thấy công nghệ này hoạt động rất hiệu quả và đầy hứa hẹn.

Galaxy cao cấp nâng tầm bảo mật với công nghệ màn hình mới. (Nguồn: Smartphone Digest)

Bước nhảy vọt so với miếng dán bảo mật truyền thống

Nhiều người sẽ thắc mắc liệu công nghệ này có giống với miếng dán bảo mật đang bán tràn lan trên thị trường hay không. Thực tế, đây là một sự khác biệt hoàn toàn về đẳng cấp công nghệ. Các miếng dán bảo mật thông thường hoạt động dựa trên các lớp nhựa vật lý (microlouver) để chặn ánh sáng ở góc nghiêng, dẫn đến nhược điểm là làm giảm đáng kể độ sáng màn hình, gây nhiễu hạt và luôn ở trạng thái chống nhìn trộm, khiến việc chia sẻ màn hình với người bên cạnh trở nên bất tiện.

Ngược lại, giải pháp trên Galaxy S26 Ultra được tích hợp thẳng vào tấm nền với các điểm ảnh OLED có khả năng tự điều chỉnh hướng phát sáng. Điểm ưu việt nhất chính là tính chủ động: Hệ thống chỉ kích hoạt bảo mật khi thực sự cần thiết, ví dụ như khi người dùng nhập mật khẩu. Trong điều kiện sử dụng bình thường, màn hình vẫn giữ nguyên độ sắc nét tuyệt đối và chất lượng hiển thị đỉnh cao khi nhìn trực diện, thay vì bị suy giảm như khi dùng miếng dán thủ công.

Không chỉ người dùng hào hứng mà ngay cả các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc cũng rất ấn tượng với công nghệ này. Theo những tin tức rò rỉ từ Digital Chat Station, các nhà sản xuất nội địa Trung Quốc đang thử nghiệm một loại "màn hình chống gián điệp" mới. Về cơ bản, đây là giải pháp bảo mật ở cấp độ phần cứng với phương thức hoạt động tương đồng với Samsung, cho phép hiển thị sắc nét khi nhìn trực diện nhưng sẽ trở nên cực kỳ mờ đục nếu quan sát từ các góc độ khác. Các thương hiệu được nhắc đến có thể bao gồm Oppo, Vivo, Xiaomi hoặc OnePlus.

Galaxy S - dòng điện thoại cao cấp của Samsung. (Nguồn: Digital Trends)

Màn hình bảo mật: Xu hướng mới cho phân khúc Flagship

Dù "màn hình chống gián điệp" nghe có vẻ là một cách gọi đơn giản hóa, nhưng điểm gây tò mò nhất chính là cách triển khai ở cấp độ phần cứng. Phiên bản của Samsung hứa hẹn sự kết hợp linh hoạt, cho phép máy tự động nhận diện các tình huống nhạy cảm như nhập mã OTP để làm mờ vùng màn hình tương ứng. Trong khi đó, vẫn chưa rõ phiên bản của các hãng Trung Quốc sẽ là lớp bảo mật cố định hay có thể bật/tắt linh hoạt qua phần mềm, tương tự như công nghệ màn hình riêng tư trên các dòng laptop doanh nhân cao cấp.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng màn hình bảo mật sẽ trở thành xu hướng dẫn đầu trong những năm tới. Làn sóng này sẽ bắt đầu từ các dòng Android cao cấp và rất có thể Apple cũng sẽ áp dụng lên iPhone trong vòng 2 đến 3 năm nữa để không đứng ngoài cuộc chơi công nghệ đầy tiềm năng này.