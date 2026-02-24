Nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cần một bước chuyển mới

Sáng 24/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị giao ban báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.

Báo cáo về công tác báo chí xuân Bính Ngọ 2026, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) Tống Văn Thanh cho biết, chủ đề xuyên suốt, nổi bật của báo chí Tết Bính Ngọ 2026 là sự bứt phá và chuyển động không ngừng, không chỉ dừng lại ở tổng kết thành tựu, lắng đọng cảm xúc, niềm tin, nội dung báo Tết đã chuyển thành hiệu lệnh hành động, thay vì đơn thuần kể chuyện xuân, báo chí năm nay đề cập đến chủ đề kiến tạo tương lai, chuyển từ cảm xúc thuần túy sang thông điệp hành động.

Trang bìa các giai phẩm, trang chủ báo điện tử, banner, trailer chương trình Tết sử dụng gam màu tươi sáng, hình tượng tuấn mã, thần mã cùng các động từ mạnh: “kiến tạo”, “tiến lên”, “cất cánh”, “bứt phá”; phản ánh tư duy chiến lược của Việt Nam không chỉ đón một mùa xuân mới mà đang bắt đầu hành trình lịch sử mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong chủ trì hội nghị.

Theo ông Tống Văn Thanh, nội dung báo Tết, báo xuân tập trung vào những chủ đề nổi bật sau:

Chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Mạch thông tin chính trị mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được đặt ở vị trí trang trọng nhất, trình bày ấn tượng, nổi bật nhất trong các ấn phẩm Tết, trên trang chủ báo điện tử và được phát sóng trong các "khung giờ vàng".

Chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Điểm mới của báo chí năm nay là các bài viết, chương trình PT-TH khéo léo kết nối tư tưởng của Bác với mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới.

Thay vì chỉ kể lại những câu chuyện lịch sử, báo Tết tập trung phân tích tầm nhìn vượt thời đại của Người về một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh; từ đó khơi gợi khát vọng cống hiến của mỗi người dân để hiện thực hóa kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ đề về Đại hội XIV của Đảng: Báo chí khẳng định thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ ở những quyết sách lớn mang tính chiến lược, mà còn ở thông điệp mạnh mẽ về đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới phương thức hành động, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo cao nhất; nhấn mạnh thông điệp “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, là lời hứa danh dự trước nhân dân về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Báo chí xuân không chỉ truyền tải tinh thần Đại hội, mà còn góp phần lan tỏa khí thế hành động, tạo nền tảng niềm tin cho năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban báo chí xuân Bính Ngọ 2026.

Chủ đề hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ đề sắp xếp lại giang sơn - tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị. Nhiều bài viết phân tích, việc sắp xếp lại giang sơn là bước nâng cấp năng lực quản trị quốc gia, tạo nền tảng cho ổn định và phát triển bền vững; đánh dấu bước chuyển căn bản từ Nhà nước chủ yếu là quản lý sang Nhà nước kiến tạo và phục vụ; chuyển từ tập trung điều hành sang tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp phát huy năng lực; từ điều hành chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng luật lệ rõ ràng, dữ liệu minh bạch và trách nhiệm giải trình; từ một bộ máy nặng về thủ tục tiến tới một bộ máy hiệu quả, phục vụ và hướng tới kết quả phát triển.

Chủ đề về dấu ấn đối ngoại năm 2025. Các bài viết khẳng định ngoại giao Việt Nam ngày càng chủ động, bản lĩnh, thực chất; đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Chủ đề về kết quả, dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; kỳ vọng, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Chủ đề về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành, địa phương trong dịp Tết đến, xuân về đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tạo nên không khí ấm áp, sẻ chia, củng cố niềm tin xã hội.

Chủ đề về văn hóa và đời sống tinh thần. Các bài viết nhận định, việc ban hành Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cho thấy sự chuyển biến căn bản trong tư duy chiến lược của Đảng: Phát triển không chỉ đo bằng kinh tế mà còn bằng bản lĩnh văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia.

Phát biểu tại buổi giao ban báo chí, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đã chính thức bắt đầu với những mục tiêu chiến lược và hệ thống các giải pháp, chương trình hành động và sự chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên báo chí cần một bước chuyển mới: chủ động, sáng tạo, thuyết phục, cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, bảo đảm dẫn dắt, định hướng, làm chủ trận địa thông tin trên không gian truyền thông. Báo chí phải góp phần đáng kể vào công cuộc đưa đất nước hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Để hoàn thành sứ mệnh đó, ông Phan Xuân Thủy đề nghị báo chí thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ sau ngay từ đầu năm 2026:

Thứ nhất, Đại hội XIV của Đảng mang tầm vóc lịch sử, là bước chuyển của giai đoạn phát triển, là tầm nhìn chiến lược đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Báo chí cách mạng Việt Nam, với vai trò “tiên phong”, “chủ lực” trong công tác thông tin, tuyên truyền cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện ngay trong những ngày đầu khi Nghị quyết được ban hành. Báo chí tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện nội dung các văn kiện; khơi dậy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, niềm tin và khí thế quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Báo chí phải thực sự là diễn đàn tin cậy để người dân trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, kiến giải những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Báo chí là kênh hữu hiệu để nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.

Thứ hai, tập trung cao độ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức thông tin. Nội dung tuyên truyền khẳng định sự kiện là ngày hội của toàn dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với hoạt động bầu cử; tuyên truyền bảo đảm xuyên suốt, đồng bộ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Thứ ba, tập trung tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030; tạo sự đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao trong xã hội về thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Thứ tư, báo chí phải là lực lượng mở đường - dẫn đường - giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực; thông tin phải nhanh hơn, đa dạng hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn; phải chiếm lĩnh, làm chủ mặt trận thông tin, truyền thông trên không gian mạng. Báo chí phải là diễn đàn để phân tích, đề xuất, kiến nghị; không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền khí thế, tạo năng lượng tích cực trong toàn xã hội. Tăng cường, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên tất các các nền tảng số, ấn phẩm của mỗi cơ quan báo chí.

Thứ năm, các cơ quan báo chí cần xây dựng cho mình các sản phẩm truyền thông số hấp dẫn, có tính lan tỏa cao; thiết kế các gói dữ liệu số không chỉ phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền mà còn là sản phẩm tạo nguồn thu.