Những mẫu smartphone nổi bật năm 2026

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max tiếp tục giữ lợi thế về màn hình lớn, pin bền bỉ và hệ thống camera chuyên nghiệp.

iPhone 17 Pro Max luôn là cái tên đứng đầu danh sách với vai trò là mẫu iPhone cao cấp nhất hiện tại. Phiên bản Pro Max tiếp tục giữ lợi thế về màn hình lớn, pin bền bỉ và hệ thống camera chuyên nghiệp, đáp ứng tốt cả nhu cầu công việc lẫn giải trí.

iPhone 17 Pro Max đánh dấu bước thay đổi mạnh mẽ về ngôn ngữ thiết kế với khung nhôm nguyên khối rèn nhiệt, mang lại độ bền cao và cảm giác cầm nắm chắc chắn. Kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi, thiết bị duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý tác vụ nặng như quay video độ phân giải cao hay chơi game trong thời gian dài.

Sức mạnh từ chip A19 Pro cùng hệ thống 3 camera Fusion 48MP giúp iPhone 17 Pro Max trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người dùng sáng tạo nội dung. Thời lượng pin cao nhất từ trước đến nay trên dòng iPhone giúp người dùng yên tâm sử dụng xuyên suốt những ngày nghỉ Tết mà không lo gián đoạn.

iPhone 17

iPhone 17 cân bằng giữa giá bán và trải nghiệm.

Nếu muốn cân bằng giữa giá bán và trải nghiệm thì iPhone 17 là lựa chọn hợp lý. Điểm nâng cấp giá trị nhất trên iPhone 17 nằm ở màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch hỗ trợ ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà tương đương các mẫu Pro trước đây.

Màn hình độ sáng cực đại 3000 nits giúp hiển thị rõ ràng khi sử dụng ngoài trời, rất phù hợp cho các hoạt động du xuân. Chip A19 mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đảm bảo máy vận hành mượt trong nhiều năm tới. Camera Dual Fusion 48MP cho chất lượng ảnh ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video gia đình.

Thời lượng pin có thể đạt đến 30 giờ xem video liên tục giúp iPhone 17 trở thành lựa chọn bền bỉ cho người dùng cần một thiết bị ổn định, dùng lâu dài đến hết năm 2026 và trong nhiều năm tiếp theo nữa.

Samsung Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 có thiết kế gập nhỏ gọn kết hợp bảng màu trẻ trung.

Với người dùng yêu thích sự mới mẻ và phong cách, Galaxy Z Flip7 là lựa chọn nổi bật đáng cân nhắc. Thiết kế gập nhỏ gọn kết hợp bảng màu trẻ trung giúp sản phẩm trở thành phụ kiện thời trang đúng nghĩa trong những ngày đầu năm.

Galaxy Z Flip7 sở hữu màn hình phụ FlexWindow 4.1 inch lớn nhất từng xuất hiện trên dòng Flip, cho phép thao tác nhanh mà không cần mở máy. Thiết kế mỏng nhẹ, trọng lượng chỉ 188g mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái trong mọi tình huống.

Viên pin 4.300 mAh kết hợp chip Exynos 2500 giúp máy xử lý mượt các tác vụ thường ngày và các tính năng AI thông minh. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng yêu công nghệ, đề cao yếu tố thẩm mỹ và tính linh hoạt khi di chuyển.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra nổi bật với camera cao cấp.

Xiaomi 15 Ultra nổi bật với vai trò smartphone chụp ảnh cao cấp. Hệ thống camera Leica thế hệ mới mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, phù hợp cho những chuyến du lịch và ghi lại mọi khoảnh khắc.

Ống kính được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 7i kết hợp lớp phủ chống phản xạ giúp hạn chế chói sáng, giữ độ sắc nét khi chụp ngoài trời. Thêm vào đó, màn hình AMOLED WQHD+ hiển thị chi tiết cao, hỗ trợ tốt việc xem lại ảnh và video.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite giúp Xiaomi 15 Ultra xử lý mượt các tác vụ nặng, đồng thời đảm bảo trải nghiệm phần mềm ổn định trong thời gian dài.

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9 Pro mang đến trải nghiệm mượt mà và khả năng chụp ảnh cao cấp.

OPPO Find X9 Pro là lựa chọn phù hợp với người dùng đề cao trải nghiệm mượt mà và khả năng chụp ảnh cao cấp. Mẫu máy ghi điểm nhờ giao diện ColorOS tối ưu tốt và camera 200MP chuyên nghiệp.

Cảm biến Sony LYT-828 kích thước lớn kết hợp OIS và công nghệ phơi sáng ba lần giúp hình ảnh có độ chi tiết cao, cân bằng tốt giữa vùng sáng và tối. Việc hỗ trợ nhiều tiêu cự khác nhau mang lại sự linh hoạt cho người dùng khi sáng tạo nội dung.

Thêm vào đó, chip Dimensity 9500 cùng màn hình OLED viền mỏng chuẩn điện ảnh giúp OPPO Find X9 Pro đáp ứng tốt cả nhu cầu công việc lẫn giải trí trong dịp đầu năm.

Honor Magic V5

Honor Magic V5 mang đến lựa chọn công nghệ gập khác biệt.

Honor Magic V5 là lựa chọn khác biệt dành cho người dùng yêu thích công nghệ gập. Với độ mỏng chỉ 8,8 mm khi gập và 4,1mm khi mở, sản phẩm mang lại trải nghiệm sang trọng và tiện lợi khi di chuyển.

Màn hình OLED 120Hz siêu mượt kết hợp chip Snapdragon 8 Elite mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tốt đa nhiệm và giải trí. Viên pin silicon-carbon 5.820 mAh giúp kéo dài thời gian sử dụng, phù hợp cho những ngày nghỉ dài.

Vật liệu composite chuẩn hàng không vũ trụ giúp Magic V5 vừa nhẹ vừa bền, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển và làm việc ngoài trời.