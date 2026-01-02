5 smartphone Android đang giảm giá mạnh nhất

(VTC News) -

Cuối năm luôn là "mùa vàng" của thị trường smartphone khi các hãng và hệ thống bán lẻ đồng loạt tung ra chương trình giảm giá, kích cầu mua sắm. Với người dùng, đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu những mẫu Android cao cấp hoặc cận cao cấp với chi phí dễ chịu hơn so với thời điểm mở bán.

Cùng điểm qua 5 smartphone Android đang được giảm giá nhiều nhất vào dịp cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Samsung Galaxy S24 FE (giảm tới 7 triệu đồng)

Giá bán từ: 12,1 triệu đồng

Galaxy S24 FE là ứng cử viên đầu tiên trong danh sách này. Ở thời điểm cuối năm 2025, mức giá của máy đã giảm đáng kể so với thời gian trước, tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng phổ thông.

Galaxy S24 FE được giảm giá gần 7 triệu đồng vào dịp cuối năm. (Ảnh: Phone Arena)

Mặc dù có giá bán tầm trung, Galaxy S24 FE vẫn được tích hợp cấu hình đủ khỏe cho các tác vụ thông thường. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch với tốc độ làm mới cao 120Hz, chip xử lý Exynos 2400e đủ mạnh để chơi mọi tựa game phổ biến hoặc sử dụng các tính năng AI mới của Samsung.

Hệ thống 3 camera sau (50MP + 12MP + 8MP) của thiết bị cũng đủ tốt cho chụp ảnh hàng ngày, quay video ổn định và dễ dùng.

OPPO Find N3 Flip 5G (giảm tới 8,59 triệu đồng)

Giá bán từ: 13,99 triệu đồng

Trong nhóm smartphone Android giảm giá mạnh dịp cuối năm, OPPO Find N3 Flip 5G là cái tên nổi bật nhất. Từng là mẫu điện thoại đắt đỏ khi mới lên kệ, giá bán của chiếc điện thoại màn hình gập hiện đã dễ tiếp cận hơn rất nhiều.

OPPO Find N3 Flip 5G có thiết kế màn hình gập nhỏ gọn. (Ảnh: Phone Arena)

Lợi ích lớn nhất của OPPO Find N3 Flip nằm ở trải nghiệm khác biệt. Thiết kế gập nhỏ gọn giúp máy dễ bỏ túi, phù hợp với người dùng yêu thích thời trang, tính di động cao. Màn hình phụ bên ngoài cũng có kích cỡ 3,26 inch, cho phép người dùng thao tác nhanh mà không cần mở máy. Camera chính chất lượng 50MP cũng mang lại chất lượng ảnh chân dung và màu sắc nịnh mắt, giúp chủ nhân có những bức hình ấn tượng.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (giảm tới 3,3 triệu đồng)

Giá bán từ: 9,46 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G là một trong những lựa chọn "ngon bổ rẻ" của người dùng tầm trung. Ở tầm giá hơn 9 triệu đồng, khách hàng khó có thể lựa chọn được một sản phẩm có camera 200MP và bộ nhớ "khủng", lên tới 512GB như điện thoại Xiaomi.

Redmi Note 14 Pro+ 5G có camera 200MP. (Ảnh: Phone Arena)

Điểm mạnh lớn nhất của Redmi Note 14 Pro+ 5G là hiệu năng và sạc nhanh. Máy phù hợp với người dùng trẻ, thường xuyên chơi game, xem video, sử dụng mạng xã hội và cần pin lớn, sạc nhanh để không bị gián đoạn. Màn hình 6,67 inch phía trước có độ phân giải cao, tần số quét 120Hz siêu mượt, cho trải nghiệm giải trí tốt hơn so với nhiều "đối thủ" cùng tầm giá.

Samsung Galaxy S24 5G (giảm tới 4 triệu đồng)

Giá bán từ: 15,61 triệu đồng

Khác với phiên bản FE, Galaxy S24 5G là flagship tiêu chuẩn của Samsung, hướng đến người dùng yêu cầu cao về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm tổng thể. Vào dịp cuối năm 2025, mức giá của Galaxy S24 5G đã "mềm" hơn rõ rệt, thu hút nhiều sự quan tâm của người dùng.

Galaxy S24 5G đang được giảm giá mạnh dịp cuối năm. (Ảnh: Phone Arena)

Với màn hình kích cỡ 6,2 inch, điện thoại Samsung có thiết kế khá gọn khi cầm trong tay, phù hợp với người dùng không thích smartphone quá lớn. Hiệu năng mạnh mẽ đến từ chip Exynos 2400, camera chính 50MP chất lượng cao, thời lượng pin đủ dùng cả ngày và thời gian cập nhật phần mềm dài hạn của Samsung cũng là những điểm cộng lớn của sản phẩm này.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (giảm tới 2,6 triệu đồng)

Giá bán từ: 7,92 triệu đồng

Redmi Note 14 Pro 5G là phiên bản giá thấp hơn của Redmi Note 14 Pro+ nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi. Vào cuối năm 2025, mức giá sau giảm đã biến sản phẩm này trở thành một trong những smartphone Android đáng mua nhất phân khúc tầm trung.

Redmi Note 14 Pro 5G có viên pin siêu lớn. (Ảnh: Phone Arena)

Ưu điểm của Redmi Note 14 Pro 5G nằm ở viên pin dung lượng lớn - 5110 mAh và khả năng sạc pin 45W khá nhanh. Với con chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra và RAM lên tới 12GB, máy đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như lướt web, xem phim, chụp ảnh, học tập và làm việc. Camera chính chất lượng 200MP có thể đem lại ảnh chụp siêu nét ở nhiều điều kiện ánh sáng.