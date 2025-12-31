Samsung thử nghiệm pin 20.000 mAh

(VTC News) -

Theo các nguồn tin từ Wccftech, Samsung được cho là đang thử nghiệm loại pin điện thoại mới với dung lượng lên tới 20.000 mAh, gấp bốn lần so với pin 5.000 mAh trên Galaxy S25 Ultra hiện nay. Đây là mức dung lượng chưa từng có trên smartphone, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng kéo dài nhiều ngày.

Thiết kế Galaxy hiện tại vẫn giới hạn pin ở mức 5.000 mAh – công nghệ silicon-carbon sẽ là bước đột phá tiếp theo. (Nguồn: Samsung)

Công nghệ này sử dụng hợp chất silicon-carbon ở phần anode, cho phép tăng dung lượng mà không làm pin quá cồng kềnh. Silicon-carbon có khả năng lưu trữ nhiều ion hơn so với graphite truyền thống, giúp nâng cao mật độ năng lượng. Đây được xem là bước tiến lớn trong ngành pin di động vốn đang bị giới hạn bởi công nghệ lithium-ion.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin rò rỉ, loại pin này chưa sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt. Samsung vẫn phải giải quyết vấn đề phồng pin – một rủi ro nghiêm trọng từng khiến hãng gặp khủng hoảng với Galaxy Note 7. Chính vì vậy, hãng sẽ thận trọng hơn trước khi đưa công nghệ mới ra thị trường.

Rò rỉ cấu hình Galaxy S26 so với S25. (Nguồn: UniverseIceX)

Điều này đồng nghĩa với việc Galaxy S26 ra mắt tháng 2/2026 sẽ chỉ có nâng cấp nhỏ, ví dụ bản Ultra có thể tăng lên khoảng 5.200 mAh, thay vì bước nhảy vọt như tin đồn. Người dùng sẽ phải chờ thêm ít nhất một đến hai năm để thấy công nghệ silicon-carbon xuất hiện trên sản phẩm thương mại.

Dù vậy, triển vọng vẫn rất hứa hẹn: trong tương lai gần, smartphone có thể hoạt động 2–3 ngày chỉ với một lần sạc, thay đổi đáng kể trải nghiệm sử dụng và giảm bớt nỗi lo hết pin giữa ngày – vốn là vấn đề muôn thuở của người dùng di động.