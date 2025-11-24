Xiaomi vượt Apple giữ vị trí Á quân doanh số smartphone Quý III

(VTC News) -

Theo báo cáo mới nhất từ Omdia - một đơn vị trực thuộc Informa Tech, là một nhóm nghiên cứu và tư vấn công nghệ - Xiaomi nằm ở vị trí top 2 tại Việt Nam với 19% thị phần trong Quý III, đồng thời duy trì vị trí top 3 toàn cầu với 14% thị phần, tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, đây là quý thứ 3 liên tiếp trong năm 2025 mà Xiaomi nằm trong Top 2 thương hiệu Android. Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, khẳng định: “Việc giữ vững vị thế này là minh chứng cho chiến lược lấy người dùng làm trung tâm, mang đến công nghệ tiên tiến và dịch vụ hậu mãi tận tâm”.

Bảng xếp hạng thị phần các hãng điện thoại được Omdia công bố Quý III. (Nguồn: Omdia)

Theo dữ liệu công bố tại Việt Nam, Samsung vẫn giữ thị phần số 1 với 29% (+3% so với quý trước). Xiaomi ở vị trí thứ 2 với 19% cũng có mức tăng trưởng thị phần 1%. Hãng "Táo khuyết" có sự sụt giảm thị phần 3% và tụt xuống vị trí thứ 3. Ở vị trí thứ 4, 5 là OPPO với 17% và realme với 6% thị phần.

Như vậy, top 5 hãng điện thoại hàng đầu Việt Nam chiếm tới 88% thị phần smartphone cả nước.

Ông Sheng Win Chow, Chuyên gia phân tích cấp cao tại Omdia , cho biết: “Tại Thái Lan và Việt Nam, Samsung vẫn duy trì vị trí dẫn đầu tại hai trong số những thị trường truyền thống mạnh nhất của mình, thể hiện khả năng phục hồi khi bảo vệ thị phần trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng. Việc Samsung ra mắt sớm hơn dòng A17 và A07 đã đóng vai trò quan trọng trong Quý III, giúp hãng phản ứng nhanh chóng trong phân khúc giá rẻ và tầm trung.

Trong khi đó, tại Malaysia, Xiaomi đã giành vị trí dẫn đầu, nhờ sự ra mắt mạnh mẽ của Redmi 15 vào tháng 9, bao gồm cả việc phát hành sớm phiên bản 5G, làm nổi bật khả năng cung cấp các thiết bị 5G giá cả phải chăng khi việc áp dụng trên thị trường đại chúng tăng tốc".

Tại Việt Nam, nguyên nhân chính giúp Xiaomi giữ vững vị thế Top 2 điện thoại Android bán chạy và vượt qua Apple được cho là xuất phát từ chiến lược sản phẩm đa phân khúc. Cùng với đó, việc phổ cập tính năng công nghệ tiên tiến đến nhiều đối tượng người dùng, dịch vụ hậu mãi được quan tâm cũng giúp sản phẩm của hãng "chiều lòng" khách Việt.

Ở phân khúc phổ thông, Redmi 15 nhanh chóng tạo lợi thế cạnh tranh nhờ viên pin dung lượng lớn 7000mAh kết hợp công nghệ pin Silicon-Carbon lần đầu tiên được phổ cập ở dòng giá rẻ. Trong phân khúc tầm trung, Redmi Note 14 Series tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và giá cả.

Còn ở phân khúc cận cao cấp, Xiaomi 15T Series mang đến trải nghiệm như một chiếc flagship với hệ thống camera Leica Summilux và thiết kế sang trọng, nhưng mức giá chỉ dưới 20 triệu đồng.

Xiaomi 15T Pro với cụm camera Leica có mức giá khoảng hơn 18 triệu đồng. (Ảnh: VVS)

Xiaomi kiên định với triết lý lấy người dùng làm trung tâm, đưa công nghệ vốn chỉ có ở dòng cao cấp xuống các phân khúc thấp hơn. Điều này giúp thương hiệu trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường smartphone chững lại.

Xiaomi 15T Series đạt mức tăng trưởng 150% so với thế hệ trước, mở ra kỷ nguyên “Công nghệ cao cấp dành cho số đông”. Song song đó, hệ sinh thái sản phẩm từ smartphone, thiết bị đeo đến smarthome như Mijia Series tiếp tục mở rộng, khẳng định bản sắc riêng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của thương hiệu.

Xiaomi toàn cầu cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán cho quý III/2025. Doanh thu đạt 15,91 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ, đồng thời đánh dấu quý thứ tư liên tiếp vượt mốc 14,07 tỷ USD.

Doanh thu từ mảng điện thoại thông minh Xiaomi trong quý III đạt 6,47 tỷ USD, với sản lượng xuất xưởng tiếp tục duy trì vị trí Top 3 toàn cầu trong 21 quý liên tiếp.

Tính trong 9 tháng đầu năm, Xiaomi ghi nhận 47,9 tỷ USD doanh thu, gần tương đương cả năm trước. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 4,62 tỷ USD, thậm chí đã vượt mức của cả năm ngoái. Mảng xe điện thông minh của hãng lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý dương.