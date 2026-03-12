Tạm giam Lê Anh Hùng về hành vi tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước

Ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Anh Hùng (SN 1973; trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Anh Hùng.

Theo cơ quan chức năng, các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.