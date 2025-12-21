Lê Trung Khoa câu kết với các phần tử phản động, hoạt động chống phá Việt Nạm

(VTC News) -

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa. Cùng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đồng phạm của Khoa là Đỗ Văn Ngà (SN 1977, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (SN 1978, quê Hưng Yên).

Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Khoa quê Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam. Trước khi xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức, người này thường trú tại phường Đống Đa, Hà Nội.

Năm 1988, Lê Trung Khoa theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng đến năm 1994 thì bị cho thôi học.

Tháng 1/2016, Khoa xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức và sinh sống tại đây. Trong thời gian cư trú tại Đức, Khoa đã lợi dụng không gian mạng và hoạt động truyền thông để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện.

Cụ thể, người này thành lập và trực tiếp điều hành trang Thoibao.de, giữ vai trò tổng biên tập, trụ sở đặt tại Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức).

Thông qua Thoibao.de, Lê Trung Khoa đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông nước ngoài như BBC, VOA, RFA, tham gia các cuộc thảo luận bàn tròn, hội luận trực tuyến nhằm xuyên tạc tình hình “tự do báo chí, tự do ngôn luận” tại Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Lê Trung Khoa còn lợi dụng danh nghĩa chống Trung Quốc để tổ chức, tham gia các hoạt động biểu tình chống Việt Nam tại Berlin; thiết lập và duy trì quan hệ với nhiều nhân vật phản động, trong đó có Vũ Quốc Phương (liên quan đài BBC), Vũ Quốc Dụng - cầm đầu “Mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền - VETO” tại Đức.

Thời gian gần đây, Khoa tiếp tục gia tăng tần suất và quy mô hoạt động chống phá khi sử dụng nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều nội dung tập trung bôi nhọ, hạ thấp uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình nội bộ, gây hoang mang dư luận trong quần chúng Nhân dân.

Lê Trung Khoa còn móc nối, câu kết với các phần tử phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài để công khai hoạt động chống phá Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Trung Khoa trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Lượt xem càng cao thì số tiền đối tượng trục lợi càng lớn.

Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Lê Trung Khoa đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ dưới danh nghĩa “đấu tranh” nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân.

Thủ đoạn cụ thể của đối tượng này là sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận; giả danh "người đấu tranh" hoặc "nạn nhân" để tạo uy tín; kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử nhưng không minh bạch.

Cơ quan điều tra xác định mục tiêu cuối cùng của đối tượng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính.

Có thể thấy, Lê Trung Khoa có xuất thân hoàn toàn từ Việt Nam nhưng đã định cư lâu năm ở nước ngoài, thiếu thông tin khách quan, đầy đủ về tình hình chính trị, xã hội trong nước.

Việc tự xưng danh nghĩa “nhà báo” để điều hành trang Thoibao.de thực chất là hành vi lập “điểm đen tuyên truyền”, phát tán thông tin bịa đặt, thổi phồng, giật gân, tấn công trực diện vào sự ổn định chính trị và uy tín của Nhà nước Việt Nam, nhằm phục vụ lợi ích kinh tế và động cơ vụ lợi cá nhân.

Bản chất những hoạt động này không phải hoạt động báo chí, mà là truyền thông thù địch, chống phá Nhà nước.