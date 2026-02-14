Công nghệ 14/2: Tranh cãi dịch vụ thuê laptop của HP

(VTC News) -

HP tung dịch vụ thuê laptop gây tranh cãi

HP giới thiệu chương trình thuê laptop cho cả dòng phổ thông và gaming, với mức phí từ 34,99 - 129,99 USD/tháng (khoảng 900.000 - 3,3 triệu đồng). Người dùng có thể nâng cấp lên mẫu mới sau 12 tháng, nhưng không bao giờ sở hữu thiết bị.

Chiếc laptop HP - hấp dẫn về thiết kế nhưng đi kèm điều khoản thuê phức tạp, dễ khiến người dùng trả nhiều hơn giá trị thực. (Nguồn: The Verge)

Mặc dù nghe có vẻ hấp dẫn, thực tế cho thấy chi phí thuê thường cao hơn giá mua trực tiếp. Ví dụ, EliteBook 6 G1q có giá bán lẻ khoảng 1.763 USD, nhưng nếu thuê với phí 84,99 USD/tháng, sau 21 tháng người dùng đã trả nhiều hơn giá mua. Ngoài ra, nếu hủy sớm, khách hàng vẫn phải trả phí lớn và phải hoàn trả máy.

Điều đáng lo ngại là HP có quyền khóa máy từ xa và chuyển khoản nợ sang công ty thu hồi, ảnh hưởng đến điểm tín dụng. Các chuyên gia nhận định dịch vụ này dễ khiến người dùng trả nhiều hơn giá trị thực, trong khi lựa chọn mua máy cũ hoặc refurbished vẫn kinh tế và an toàn hơn.

Apple Magic Mouse giảm giá còn 68 USD

Apple vừa đưa Magic Mouse phiên bản USB-C xuống mức giá 68 USD (1,76 triệu đồng), thấp hơn 11 USD so với giá niêm yết 79 USD. Đây là mức giảm 14% cho một phụ kiện hiếm khi được Apple khuyến mãi, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng Mac.

Apple Magic Mouse với thiết kế tinh giản. (Nguồn: Apple)

Magic Mouse nổi bật với thiết kế tối giản của Jony Ive, bề mặt cảm ứng đa điểm cho phép thao tác bằng cử chỉ. Sản phẩm tự động kết nối với Mac qua USB, đồng thời có thể dùng với iPad qua Bluetooth hoặc với PC Windows (dù tính năng sẽ hạn chế). Điểm đặc trưng gây tranh cãi là cổng sạc đặt ở mặt dưới, khiến chuột không thể sử dụng khi đang sạc.

Phiên bản hiện tại được Apple làm mới với cổng USB-C từ năm 2024, nhưng chưa có bản thiết kế lại toàn diện như tin đồn. Ưu đãi lần này chỉ áp dụng cho màu trắng, đang được bán trên Amazon. Đây là cơ hội hiếm để sở hữu một phụ kiện Apple với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Voigtlander ra mắt ống kính mới cho Sony E và Canon Z

Cosina công bố ống kính Voigtlander Septon 40mm F2 Aspherical dành cho ngàm Sony E và Nikon Z. Đây là sự tái hiện hiện đại của dòng Septon huyền thoại từ thập niên 1950 - 1960, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn giữ chất lượng quang học cao.

Ống kính Voigtlander Septon 40mm F2 Aspherical - thiết kế nhỏ gọn, tinh tế cho máy ảnh mirrorless. (Nguồn: Cosina)

Ống kính mới sử dụng cấu trúc sáu thấu kính Ortho-Metar cùng một thấu kính phi cầu, giúp giảm méo hình và duy trì khẩu độ lớn f/2 mà không làm tăng kích thước. Phiên bản ngàm E chỉ dài 30 mm và nặng 165 g, trong khi ngàm Z dài 32 mm và nặng 205 g, đều có thân kim loại chắc chắn.

Septon 40 mm F2 Aspherical hỗ trợ ghi dữ liệu EXIF, chống rung 3 trục và lấy nét thủ công với khoảng cách tối thiểu 0,3 m. Ống kính đi kèm hood kim loại dạng vòm và ren lọc 52 mm. Dự kiến, bản ngàm E sẽ bán ra vào tháng 3, còn ngàm Z vào tháng 4 với giá khoảng 93.500 Yên (khoảng 15,89 triệu đồng).