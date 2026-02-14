Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông

(VTC News) -

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đang được điều từ vùng biển Caribe đến Trung Đông để gia nhập lực lượng tàu chiến và khí tài quân sự khác mà Mỹ đang tăng cường trong khu vực. Kế hoạch triển khai này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump gợi ý tổ chức vòng đàm phán mới với Iran.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán không thành hiện thực khi một trong những quan chức an ninh hàng đầu của Tehran đến thăm Oman và Qatar trong tuần này và trao đổi thông điệp với trung gian hòa giải của Mỹ.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford. (Ảnh: US Navy)

"Trong trường hợp chúng ta không đạt thỏa thuận, chúng ta sẽ cần đến nó. Nó sẽ sớm rời đi thôi", ông Trump nói với phóng viên về chiếc tàu sân bay thứ hai.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa Iran phải gánh chịu những hậu quả "rất nghiêm trọng" nếu nước này không đạt được thỏa thuận hạt nhân. Ông Trump không quên nhắc lại những cuộc tấn công quân sự của Mỹ do ông ra lệnh thực hiện nhắm vào cơ sở hạt nhân của Tehran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran xảy ra hồi tháng 7/2025.

“Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận với họ hay không và nếu không, chúng ta sẽ phải chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn hai sẽ rất khó khăn đối với họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuần trước, Mỹ và Iran tổ chức vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên kể từ năm ngoái tại Oman. Cả Washington và Tehran đều tuyên bố sẽ tiếp tục con đường ngoại giao, nhưng chưa có lịch trình đàm phán nào khác được công bố.

Tehran cảnh báo Washington không nên để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phá hỏng nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. “Các cuộc đàm phán của chúng tôi chỉ diễn ra với Mỹ - chúng tôi không tham gia cuộc đàm phán nào với Israel”, ông Ali Larijani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kiêm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tuyên bố.

“Tuy nhiên, Israel đã can thiệp vào tiến trình này với ý định làm suy yếu và phá hoại cuộc đàm phán", ông Larijani nói.

Tính đến hiện tại, Iran vẫn khẳng định chỉ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân và phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân.