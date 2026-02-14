Reuters: Quân đội Mỹ chuẩn bị kịch bản chiến dịch kéo dài nhiều tuần đối phó với Iran

(VTC News) -

Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ đưa tin quân đội nước này đang trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch lại Iran trong nhiều tuần nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh. Điều này có thể dẫn đến cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì từng xảy ra giữa hai nước.

Thông tin này làm tăng thêm áp lực lên nỗ lực ngoại giao đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Hiện Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những thông tin liên quan đến chiến dịch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm các binh sỹ Mỹ. (Ảnh: Getty)

Tuần trước, nhà ngoại giao Mỹ và Iran tổ chức cuộc đàm phán tại Oman nhằm khôi phục hoạt động ngoại giao về chương trình hạt nhân của Tehran, sau khi ông Trump tập trung lực lượng quân sự trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về hành động quân sự mới.

Hôm 13/2, quan chức Mỹ thông tin thêm Lầu Năm Góc đang điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông, bổ sung thêm hàng nghìn binh sĩ cùng máy bay chiến đấu, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hỏa lực khác có khả năng tấn công - phòng thủ.

Phát biểu trước binh lính Mỹ tại căn cứ ở Bắc Carolina, ông Trump nhấn mạnh việc đạt thỏa thuận với Iran "rất khó khăn". “Đôi khi bạn phải có sự sợ hãi. Đó là điều duy nhất thực sự có thể giải quyết được tình hình”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về những chuẩn bị cho chiến dịch quân sự dài hạn tiềm năng của Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Trump đang xem xét tất cả những lựa chọn liên quan đến Iran. Ông ấy lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về mọi vấn đề, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những gì tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia của chúng ta”.

Hồi năm 2025, Mỹ cũng điều hai tàu sân bay đến khu vực này khi thực hiện cuộc tấn công vào địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, về cơ bản chiến dịch Midnight Hammer là cuộc tấn công đơn lẻ của Mỹ, với máy bay ném bom tàng hình xuất phát từ Mỹ để tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Sau đó, Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa rất hạn chế vào căn cứ của Mỹ ở Qatar.