Lê Trung Khoa mượn danh nhà báo nhằm phục vụ động cơ vụ lợi cá nhân

(VTC News) -

VKSND Tối cao truy tố Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng với việc truy tố, VKSND Tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trình diện tại trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam, hoặc liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Khoa quê Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam. Trước khi xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức, người này thường trú tại phường Đống Đa, Hà Nội.

Năm 1988, Lê Trung Khoa theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng đến năm 1994 thì bị cho thôi học.

Tháng 1/2016, Khoa xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức và sinh sống tại đây. Trong thời gian cư trú tại Đức, Khoa đã lợi dụng không gian mạng và hoạt động truyền thông để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa.

Cụ thể, người này thành lập và trực tiếp điều hành trang Thoibao.de, giữ vai trò tổng biên tập, trụ sở đặt tại Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức).

Thông qua Thoibao.de, Lê Trung Khoa đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông nước ngoài như BBC, VOA, RFA, tham gia các cuộc thảo luận bàn tròn, hội luận trực tuyến nhằm xuyên tạc tình hình “tự do báo chí, tự do ngôn luận” tại Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Lê Trung Khoa còn lợi dụng danh nghĩa chống Trung Quốc để tổ chức, tham gia các hoạt động biểu tình chống Việt Nam tại Berlin; thiết lập và duy trì quan hệ với nhiều nhân vật phản động, trong đó có Vũ Quốc Phương (liên quan đài BBC), Vũ Quốc Dụng - cầm đầu “Mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền - VETO” tại Đức.

Thời gian gần đây, Khoa tiếp tục gia tăng tần suất và quy mô hoạt động chống phá khi sử dụng nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Đáng chú ý, nhiều nội dung tập trung bôi nhọ, hạ thấp uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình nội bộ, gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân.

Khoa còn móc nối, câu kết với các phần tử phản động khác như Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài để công khai hoạt động chống Việt Nam.

Có thể thấy, Lê Trung Khoa có xuất thân hoàn toàn từ Việt Nam nhưng đã định cư lâu năm ở nước ngoài, thiếu thông tin khách quan, đầy đủ về tình hình chính trị, xã hội trong nước.

Việc tự xưng danh nghĩa “nhà báo” để điều hành trang Thoibao.de thực chất là hành vi lập “điểm đen tuyên truyền”, phát tán thông tin bịa đặt, thổi phồng, giật gân, tấn công trực diện vào sự ổn định chính trị và uy tín của Nhà nước Việt Nam, nhằm phục vụ lợi ích kinh tế và động cơ vụ lợi cá nhân.

Bản chất những hoạt động này không phải hoạt động báo chí, mà là truyền thông thù địch, chống phá Nhà nước.

Trước các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.