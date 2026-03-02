Nguyên nhân vụ chìm thuyền chở 11 người ở TP Huế

(VTC News) -

Liên quan vụ chìm thuyền chở 11 người trên phá Tam Giang khiến 2 mẹ con tử vong, ngày 2/3, Viện KSND khu vực 1 TP Huế cho biết đơn vị đã kịp thời tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h56 ngày 28/2, ông Võ Văn V. (trú phường Thuận An) điều khiển thuyền máy chở 11 người trong gia đình đến khu vực phá Tam Giang để neo đậu, chờ xem Lễ hội xuất quân đánh cá vụ Nam và Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, gần cửa biển Thuận An.

Thời điểm này, tại khu vực lễ hội có nhiều tàu công suất lớn di chuyển ra cửa biển. Trong quá trình lưu thông, tàu do anh Trần Văn C. điều khiển đã va chạm với thuyền máy của ông V., khiến phương tiện này bị chìm. Vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử nạn, 9 người khác may mắn được cứu sống.

Viện KSND khu vực 1 (TP Huế) tham gia kiểm sát khám nghiệm vụ chìm thuyền làm 2 mẹ con tử nạn xảy ra tại phường Thuận An. (Ảnh: Viện KSND khu vực 1 TP Huế)

Ngay sau sự việc, UBND phường Thuận An đã phát thông cáo báo chí về việc dừng giải đua ghe truyền thống trong khuôn khổ Lễ hội cầu ngư năm Bính Ngọ 2026 của làng Thai Dương.

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 7h cùng ngày, trong lúc chuẩn bị khai mạc giải đua ghe, UBND phường nhận được tin báo về vụ chìm thuyền xảy ra gần cảng cá Thuận An, cách khu vực tổ chức lễ hội khoảng 500m. Chính quyền đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động lễ hội để tập trung lực lượng, phương tiện cứu nạn.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng phối hợp với người dân trục vớt được 2 nạn nhân tử vong là chị V.T.B. (25 tuổi) và con là cháu L.V.G.P., cùng trú phường Thuận An. Được biết, chị B. ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con nhỏ. Thời điểm xảy ra tai nạn, giải đua ghe chưa diễn ra theo kế hoạch.