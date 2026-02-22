Lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng

(VTC News) -

Sáng 22/2, ông Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cho biết, toàn bộ 22 hành khách và 1 lái tàu trong vụ lật thuyền trên Hồ Thác Bà đều là người địa phương. Tất cả hành khách đều sinh sống tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân và có quan hệ anh em, họ hàng với nhau.

Những người này sinh sống trong cùng thôn, rủ nhau xuống khu vực TP Yên Bái (cũ) chúc Tết người thân vào sáng 21/2 (mùng 5 Tết). Khi trở về vào buổi chiều cùng ngày thì xảy ra tai nạn trên hồ Thác Bà.

Đến sáng 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé 11 tuổi ngay gần khu vực hiện trường thuyền chìm. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm 5 người còn mất tích.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân.

Là một trong những người tham gia chuyến đi chúc Tết hôm đó, ông H.V.H. (SN 1968, trú xã Cảm Nhân) vẫn túc trực tại khu vực tìm kiếm. Ông Hòa cho biết gia đình ông xuống khu vực Yên Bái (cũ) thăm họ hàng. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố, ông không đi cùng chuyến thuyền gặp nạn.

Khi nhận tin báo phương tiện gặp sự cố gần khu vực Làng Cạn, ông lập tức có mặt tại hiện trường. Những người được đưa lên bờ đã xác định được danh tính. Trong số các nạn nhân chưa được tìm thấy có nhiều người thân trực hệ của ông Hòa, gồm hai chị dâu, một chị gái, một em trai và một cháu nhỏ.

Theo thông tin từ hiện trường, khoảng 7h15 ngày 22/2, lực lượng người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể cháu Hoàng Đức M. (sinh năm 2015). Thi thể được phát hiện tại khu vực mũi thuyền chìm.

Khu vực tàu gặp nạn trên hồ Thác Bà chiều 21/2.

Trước đó, ngay trong đêm 21/2, sau khi nhận lệnh cơ động tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà, Lữ đoàn 126 đã khẩn trương chuẩn bị lực lượng và phương tiện. Đơn vị điều động 20 đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng các trang thiết bị chuyên dụng như máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều phương tiện hỗ trợ khác, xuất phát từ Hải Phòng lên hiện trường.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, huy động nhân lực, phương tiện để mở rộng phạm vi rà soát tại khu vực xảy ra tai nạn.