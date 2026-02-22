Những người không nên uống nhiều nước đinh lăng

(VTC News) -

Đinh lăng có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Đặng Hạnh, Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, lá đinh lăng ngoài làm gỏi, rau ăn sống, còn là thảo dược quý chữa bệnh trong Đông y. Cây đinh lăng được dùng làm cây cảnh và làm thuốc trong y học cổ truyền.

Đinh lăng có tên khoa học là Polyscias fruticosa (L.) Harms - một loài thực vật thuộc họ Araliaceae, được rất nhiều nước trên thế giới sử dụng làm thuốc và mang lại những hiệu quả điều trị tuyệt vời.

Trong đinh lăng có chứa saponin, alkaloid, glycoside, polyphenol, flavonoid, tannin, vitamin (C, B1, B2 và B6) và acid amin. Trong đó, saponin được coi là thành phần chính của P. fruticosa. Các hợp chất trên rất cần thiết cho quá trình chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt là quá trình chống oxy hóa ở mô.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đinh lăng có rất nhiều tác dụng như: Tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể; cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới; chống mệt mỏi, bổ dưỡng, tăng cảm giác thèm ăn, ngủ ngon; tăng khả năng lao động, tăng cân; giải độc, mát gan…

Đặc biệt, gần đây các nhà khoa học đã chứng minh đinh lăng có tác dụng chống trầm cảm, chống căng thẳng, cải thiện trí nhớ, chống oxy hóa, hạ đường huyết, bảo vệ gan, hạ lipid máu, kháng nấm và kháng khuẩn.

Ngoài ra, lá đinh lăng còn được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer vì cải thiện các triệu chứng run, mất thăng bằng, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh…

Lá đinh lăng có tác dụng chống suy giảm trí nhớ, tăng cường cho hệ thần kinh bởi chứa nhiều vitamin nhóm B, nhất là vitamin B1.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu cho thấy lá đinh lăng có tác dụng tăng biên độ điện thế não, tăng khả năng tiếp nhận của các tế bào thần kinh vỏ não.

Bệnh Parkinson là một trong những bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến nhất, đặc biệt là do mất tế bào thần kinh dopaminergic. Kết quả là giảm chất dẫn truyền thần kinh dopamine ở thể vân dẫn đến một số khiếm khuyết về vận động và một số triệu chứng không liên quan đến vận động.

Mặc dù nguyên nhân của bệnh vẫn chưa được biết rõ nhưng các nghiên cứu trước đây cho rằng nguyên nhân liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, tác nhân môi trường và lão hóa. Trong số đó, các yếu tố dẫn đến stress oxy hóa có thể đóng vai trò trong sự phát triển và tiến triển của bệnh. Các thành phần hóa học có trong đinh lăng có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson.

Nước lá đinh lăng tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng nên uống

Những người không nên uống nhiều nước đinh lăng

Báo VietNamNet dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn, dù lá đinh lăng có nhiều lợi ích nhưng một số người cần thận trọng hoặc tránh sử dụng để bảo vệ sức khỏe.

- Người mắc bệnh thận không tự ý dùng lá đinh lăng dưới bất kỳ hình thức nào kể cả trà, nước sắc.

- Người tỳ vị yếu, tiêu hóa kém do tính “hành khí” của lá đinh lăng, nếu dùng liều cao, có thể gây đầy bụng, tiêu hóa kém, hao khí. Chỉ dùng lá non, liều thấp (5-10g/ngày) hoặc kết hợp với hoài sơn, ý dĩ để cân bằng.

- Người thể nhiệt, bốc hỏa: Dù tính mát, lá đinh lăng dùng sai liều có thể gây mất ngủ, táo bón ở người thể nhiệt. Người có thể trạng này nên dùng ít lá non, tránh lạm dụng.

- Phụ nữ có thai trong ba tháng đầu tránh uống lá đinh lăng để không gây ảnh hưởng cho thai nhi.

Dùng lá đinh lăng với liều lượng nhiều vẫn có nguy cơ ngộ độc, đặc biệt cho phổi, gan, dạ dày, tim, ruột,...

Bạn không nên lệ thuộc hoàn toàn vào loại thảo dược này, có thể kết hợp chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học mới giúp quá trình trị được hiệu quả tối đa.