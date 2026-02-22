Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Man City thắng Newcastle, bám sát Arsenal

(VTC News) -

Video: Man City 2-2 Newcastle

Việc Arsenal bị đội cuối bảng Wolves cầm hòa là cơ hội để Man City thu hẹp khoảng cách và khiến cuộc đua vô địch giải Ngoại Hạng Anh thêm hấp dẫn. Ở vòng 27, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vượt qua thử thách không hề dễ dàng trên sân nhà, đánh bại Newcastle United với tỷ số 2-1.

Nico O'Reilly là nhân vật chính trong chiến thắng của đội chủ sân Etihad. Cầu thủ người Anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 14 bằng cú sút rất mạnh ở sát vòng cấm.

Man City đánh bại Newcastle ở vòng 27 giải Ngoại Hạng Anh.

Sau khi Newcastle gỡ hòa trong tình huống nhiều may mắn của Jacob Ramsey, O'Reilly lại đưa Man City vượt lên. Lần này, Erling Haaland đóng vai trò kiến tạo để đồng đội đánh đầu tung lưới Newcastle.

Đội khách mừng hụt khi Dan Burn đánh đầu đưa bóng vào lưới Man City nhưng không được công nhận do lỗi việt vị.Cả 3 bàn thắng cũng như tình huống ghi bàn không hợp lệ đều diễn ra trong hiệp 1.

Trong phần còn lại của trận đấu, Newcastle United cố gắng tấn công nhưng không hiệu quả. Man City giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.