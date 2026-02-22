+
++
Loạt ngân hàng dự báo giá vàng lên 6.200 USD/ounce
(VTC News) -
Các siêu ngân hàng như UBS và ANZ vừa đồng loạt tung ra những con số "không tưởng", dự báo về giá vàng trong năm 2026 lên 6.200 USD/ounce.
Tin mới
Lật thuyền trên hồ Thác Bà: Xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích
07:47 22/02/2026
Tin nóng
Phát hiện mới: Mặt Trăng đang nhỏ lại
07:30 22/02/2026
Khám phá
Mùng 6 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao nhất lịch sử
07:29 22/02/2026
Thị trường
Những thiết kế tuabin gió độc đáo giúp mở rộng khai thác điện sạch
07:29 22/02/2026
Tin tức xanh
Quách Ngọc Ngoan sau vỡ nợ: 'Tôi trở lại làm nghề không vì áp lực tiền bạc'
07:17 22/02/2026
Sao Việt
Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Man City thắng Newcastle, bám sát Arsenal
07:12 22/02/2026
Bóng đá Anh
Thủ tướng: Không để ùn tắc kéo dài trên tuyến đường vào trung tâm Hà Nội, TP.HCM
07:07 22/02/2026
Tin nóng
Lần đầu hai vợ chồng ai ăn Tết nhà đó, tôi thấy hạnh phúc vô cùng
07:00 22/02/2026
Gia đình
Chuyên gia AI đắt giá người Việt ở Google
07:00 22/02/2026
Chân dung
Camera AI xuất hiện làm thay đổi diện mạo giao thông ngày Tết
07:00 22/02/2026
VTC NEWS TV
Huyền thoại Manny Pacquiao tái xuất ở tuổi 47, đối đầu cao thủ lừng lẫy của Nga
07:00 22/02/2026
Võ Thuật
Nhiều cuộc xung đột trên thế giới sẽ kết thúc vào năm 2026?
06:54 22/02/2026
Tư liệu
Công nghệ 22/2: Apple phát hành iOS 26.4, Google hẹn ngày công bố Android 17
06:50 22/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Bữa cơm tất niên nguội lạnh và những bác sĩ không nhớ nổi mùng mấy Tết
06:48 22/02/2026
Tin tức
Vì sao xe màu trắng được ưa chuộng nhất?
06:46 22/02/2026
Thị trường
Giá xăng dầu hôm nay 22/2: Ổn định phiên cuối tuần
06:39 22/02/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 22/2: Vàng thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định
06:37 22/02/2026
Tin giá vàng
Thị trường bất động sản vào giai đoạn thanh lọc, nhà đầu tư cần chú ý gì?
06:30 22/02/2026
Bất động sản
Khám phá ngôi làng Việt lọt top đẹp nhất thế giới
06:30 22/02/2026
Đời sống
Dự báo thời tiết mùng 6 Tết tại Hà Nội, TP.HCM và các vùng trên cả nước
04:27 22/02/2026
Thời tiết
Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà
00:24 22/02/2026
Tin nóng
Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 ngày 22/2: Na Uy bỏ xa Mỹ
00:20 22/02/2026
Hậu trường
Tổng thống Donald Trump thông báo nâng thuế quan toàn cầu mới lên 15%
00:13 22/02/2026
Thời sự quốc tế
Cháy bãi xử lý rác tại Ninh Bình
23:32 21/02/2026
Tin nóng
Nguyên nhân ban đầu vụ tàu chở 23 người chìm trên hồ Thác Bà
23:28 21/02/2026
Tin nóng
Dự kiến cấm đường hướng ra khỏi Hà Nội, TP.HCM, ưu tiên xe vào thành phố
23:14 21/02/2026
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ
22:32 21/02/2026
Thời sự quốc tế
Xe khách giường nằm chở quá 17 người có thể bị phạt 127,5 triệu đồng
22:27 21/02/2026
Bản tin 113
Danh tính 6 người mất tích sau vụ tàu khách va chạm phà chở đá trên hồ Thác Bà
22:06 21/02/2026
Tin nóng
Đang tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích sau vụ lật tàu trên hồ Thác Bà
21:49 21/02/2026
Tin nóng