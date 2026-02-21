Dự kiến cấm đường hướng ra khỏi Hà Nội, TP.HCM, ưu tiên xe vào thành phố

(VTC News) -

Tối 21/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và TP.HCM trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 (~44,42%) lượt phương tiện đi vào; còn khoảng 708.828 (~55,57%) lượt phương tiện dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2.

Cục CSGT dự kiến sẽ tổ chức phân làn đường theo hướng tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về Hà Nội, TP.HCM tăng cao, nguy cơ ùn ùn tắc kéo dài và sẽ tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện vào thành phố.

Các phương tiện ùn ùn đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. (Ảnh: HQ)

Cụ thể, Cục CSGT phân làn các tuyến cao tốc như sau: Tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hoá.

Tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ TP.HCM đi Long Thành.

Tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TP.HCM đi Trung Lương.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.