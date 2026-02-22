Lật thuyền trên hồ Thác Bà: Xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Khoảng 19h15 ngày 21/2, tại hồ Thác Bà (thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị chìm, làm 6 người mất tích.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu UBND tỉnh phân công một lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả; đồng thời thành lập đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích.

Nhiều phương án đã được các lực lượng triển khai trong đêm.

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương được chỉ đạo khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; bố trí đầy đủ điều kiện y tế, thuốc men, phương tiện cứu hộ tại hiện trường để kịp thời cấp cứu, chăm sóc những người được cứu vớt, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình các nạn nhân, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ theo quy định; chủ động phương án khắc phục hậu quả, ổn định tình hình trên địa bàn.

Ngoài lực lượng công an và các lực lượng của địa phương, các thợ lặn ở các khu vực lân cận cũng được huy động tìm kiếm.

Các lực lượng xuyên đêm tìm kiếm người mất tích.

Mực nước sâu trên 10m nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong đêm 21/2, các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Các thợ lặn chuyên nghiệp và người dân am hiểu địa bàn sông nước cũng tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các nạn nhân mất tích được xác định gồm: Hoàng Thị T. (SN 1966), Hoàng Thị H. (SN 1970), Triệu Thị H. (SN 1978), Hoàng Văn T. (SN 1984), Hoàng Đức M. (SN 2015) và Hoàng Thị Thanh T. (SN 2012), cùng trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Anh Diện (người thân của các nạn nhân) cho biết, trên tàu có 22 người. Nhóm này di chuyển sang địa bàn tỉnh Yên Bái thăm người thân, khi trở về thì xảy ra tai nạn. 6 người mất tích hiện nay đều là người trong cùng gia đình.