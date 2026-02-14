Bamboo Airways muốn thuê tàu bay Boeing 737 Max

(VTC News) -

Theo FLC, ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways - vừa có buổi làm việc với ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam, nhằm trao đổi về định hướng tái khởi động các nội dung hợp tác đã ký trước đây và định hướng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết cho biết hãng bay Việt Nam đang rà soát, tối ưu cấu trúc đội tàu và nâng cao hiệu quả vận hành. Trên cơ sở đó, Bamboo Airways đề xuất phương án thuê các tàu bay thế hệ mới 737 MAX thân hẹp nhằm cải thiện hiệu quả nhiên liệu, kiểm soát chi phí và tăng tính linh hoạt trong điều phối mạng bay.

Hãng cũng đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ các chương trình đào tạo và chuyển giao năng lực khai thác liên quan đến dòng Boeing thế hệ mới 737 MAX, bao gồm đào tạo tổ bay, đội ngũ kỹ thuật và nhân sự hỗ trợ vận hành.

Ông Michael Vu, CEO Boeing tại Việt Nam và ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Bamboo Airways. (Ảnh: FLC).

Việc đầu tư đồng bộ vào nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và duy trì tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn mực quốc tế.

CEO Boeing tại Việt Nam, ông Michael Vu ủng hộ và bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng Bamboo Airways. Ông cũng rất vui mừng khi thấy định hướng rõ ràng và quyết tâm của nhà sáng lập hãng trong giai đoạn phát triển mới.

737 Max là dòng máy bay thân hẹp được sử dụng phổ biến trên thế giới của Boeing. Tùy theo từng biến thể và cấu hình, máy bay này có sức chứa từ 138 đến 200 hành khách.

Bamboo Airways là hãng hàng không được thành lập năm 2017 bởi Tập đoàn FLC, gắn với tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết. Hãng bắt đầu khai thác thương mại từ đầu năm 2019. Có thời điểm, hãng vận hành gần 30 tàu bay, khai thác 66 đường bay nội địa kết nối 21/22 cảng hàng không trong nước, đồng thời duy trì 15 đường bay quốc tế thường lệ cùng các chuyến bay thuê chuyến.

Trước đó, Bamboo Airways và Boeing từng ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về mua máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời thiết lập các thỏa thuận khung nhằm xây dựng nền tảng hợp tác dài hạn.

Trong quá trình phát triển đội bay đường dài, Bamboo Airways từng khai thác đội tàu bay Boeing 787-9 Dreamliner, đóng vai trò chủ lực trong chiến lược kết nối Việt Nam với các thị trường quốc tế trọng điểm như Đức, Anh, Australia... Đặc biệt, Bamboo Airways cũng là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành hành trình bay thẳng không dừng giữa Việt Nam và Mỹ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường chịu tác động mạnh từ đại dịch COVID-19, tiến độ triển khai một số nội dung hợp tác giữa hai bên đã có thời điểm gián đoạn.