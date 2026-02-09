Trở lại sau 4 năm, ông Trịnh Văn Quyết tặng quà gần 3 triệu khách Bamboo Airways

(VTC News) -

Tối 9/2, trên trang Facebook tích xanh của ông Trịnh Văn Quyết, Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, có thông báo mới cho khách hàng của hãng hàng không Bamboo Airways.

Ông Trịnh Văn Quyết.

Theo đó, ông cho biết sẽ gia hạn thêm một năm hạng thẻ hội viên cho gần 3 triệu khách hàng của hãng hàng không này. Việc gia hạn áp dụng cho tất cả các hạng thẻ và hệ thống sẽ tự động cập nhật, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào.

Ông cũng bày tỏ sự biết ơn và trân trọng với những tình cảm mà khách hàng đã, đang và tiếp tục dành cho Bamboo Airways suốt thời gian qua.

Đây là lần đầu ông Trịnh Văn Quyết lên tiếng công khai kể từ lần cuối đăng tải thông tin trên mạng xã hội vào cuối tháng 3/2022, trước khi ông gặp phải những biến cố pháp lý khiến ông phải rời xa sân chơi kinh doanh trong một thời gian dài.

Trước đó, từ cuối tháng 1/2026, ông Quyết đã xuất hiện trở lại tại một sự kiện với vai trò nhà sáng lập khi gặp gỡ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, đánh dấu bước khởi động lại trong các hoạt động đối ngoại và định hướng phát triển thương hiệu.

Trong bối cảnh FLC đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Bamboo Airways cũng đã khôi phục hạng thẻ hội viên tới cuối tháng 10/2026 ngay sau khi FLC tiếp quản quyền điều hành và quản lý hãng bay này.

Bamboo Airways từng vận hành đội bay lên tới 30 tàu bay và đặt mục tiêu mở rộng đội máy bay thêm 8–10 chiếc mỗi năm, hướng đến quy mô 30 tàu bay vào năm 2030.

Song song với hoạt động hàng không, Tập đoàn FLC hiện đang tiếp tục đẩy mạnh tái khởi động các dự án bất động sản, với danh mục hơn 50 dự án trên cả nước, đồng thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.