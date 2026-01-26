Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC đăng tải trên website của doanh nghiệp ngày 26/1, Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi gặp gỡ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại cuộc gặp này với vai trò người sáng lập FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết (trái) tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Tập đoàn FLC)

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Choi Youngsam cho biết, Tập đoàn FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc nhân dịp năm mới. Ông đánh giá cao vai trò, định hướng phát triển lĩnh vực của FLC, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thông qua các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và giao lưu kinh tế, du lịch.

Theo lãnh đạo FLC, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn. Tại các quần thể nghỉ dưỡng FLC, du khách Hàn Quốc hiện là thị trường chủ đạo, chiếm vị thế thượng phong với hơn 50% tổng lượng khách quốc tế mỗi năm.

Ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul (Incheon). Sau đó mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh và Hà Nội tới Incheon.

Thông tin từ FLC, dự kiến tháng 4, doanh nghiệp sẽ tổ chức roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết bị bắt từ tháng 3/2022. Đến tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC được giảm án xuống còn 7 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây Tập đoàn FLC ghi nhận một số chuyển động đáng chú ý. FLC đã nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, đưa tổng vốn lên gần 8.600 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Tập đoàn FLC ước tính lợi nhuận mảng bất động sản đạt 635 tỷ đồng năm 2025, đảo chiều so với khoản lỗ năm trước. Tuy nhiên, cổ phiếu FLC và các mã hệ sinh thái như GAB, KLF, HAI bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12/2025 do mất tư cách công ty đại chúng.

FLC hiện có hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu trên cả nước, doanh nghiệp đang thúc đẩy tái khởi động loạt dự án bất động sản tại Hà Nội, Thanh Hóa, Gia Lai và Quảng Ninh.