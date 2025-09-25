FLC tiếp quản lại hãng hàng không Bamboo Airways

(VTC News) -

Tại cuộc họp tổ chức sáng 25/9, Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) Lê Thái Sâm cho biết việc sở hữu và điều hành hãng hàng không này đã vượt quá khả năng tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Vì vậy, ông đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways.

Đồng thời, ông cũng báo cáo kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của nhóm nhà đầu tư cho FLC và đề nghị ĐHĐCĐ chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Sau khi nghiên cứu, FLC đã đồng ý tiếp quản Bamboo Airways.

Theo đó, ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, đồng hành cùng hãng và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động trong giai đoạn tái cấu trúc.

Ra đời năm 2017 và cất cánh chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 2019, Bamboo Airways dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC đã theo đuổi một chiến lược tăng trưởng cực kỳ tham vọng. Với định vị "hãng hàng không hybrid" tiệm cận 5 sao, hãng nhanh chóng mở rộng quy mô đội bay lên tới 30 chiếc, bao gồm cả dòng máy bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner. Mạng bay không chỉ phủ khắp nội địa mà còn vươn tới các thị trường quốc tế khó tính như Châu Âu và Úc.

Chiến lược này giúp Bamboo Airways từng chiếm lĩnh tới 20% thị phần nội địa, tạo nên một hiện tượng trong ngành. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không đạt được kỳ vọng. Báo cáo tài chính của công ty cho thấy khoản lỗ sau thuế năm 2021 là 2.281 tỷ đồng và con số này đã tăng vọt lên mức kỷ lục 17.619 tỷ đồng vào năm 2022. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2022 lên tới 19.336 tỷ đồng. Sự phụ thuộc lớn vào dòng vốn từ hệ sinh thái FLC đã đẩy hãng bay vào tình thế hiểm nghèo khi công ty mẹ gặp biến cố pháp lý.

Từ giữa năm 2023, sau khi quá trình chuyển giao hoàn tất, Bamboo Airways bước vào cuộc "đại phẫu" trên mọi phương diện.

Đội bay từ 30 chiếc bị cắt giảm mạnh, chỉ còn lại dưới 10 máy bay thân hẹp Airbus A320/321 để đồng bộ hóa và tối ưu chi phí. Toàn bộ dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 và phản lực khu vực Embraer đã được trả lại. Mạng bay quốc tế bị tạm dừng hoàn toàn, các đường bay nội địa không hiệu quả cũng bị cắt bỏ để tập trung vào các đường bay trục chính.

Kết quả của cuộc tái cấu trúc bắt đầu phản ánh lên báo cáo tài chính. Năm 2023, hãng bất ngờ ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương 236,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hãng cho biết con số này không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi mà chủ yếu do "hoàn nhập dự phòng và được các đối tác xóa nợ" trong quá trình đàm phán trả máy bay. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ban lãnh đạo đã đặt kế hoạch cho năm 2024 sẽ lỗ 1.387 tỷ đồng và khẳng định đây sẽ là "năm cuối cùng kinh doanh thua lỗ".

Dù đã bước đầu ổn định, hành trình của Bamboo Airways vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Lớn nhất là gánh nặng tài chính từ quá khứ. Báo cáo tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho thấy, tính đến cuối quý II/2024, khoản nợ xấu của Bamboo Airways tại ACV đã lên tới 2.265 tỷ đồng. ACV đã phải trích lập dự phòng 100% cho khoản nợ khó đòi này, cho thấy mức độ rủi ro rất cao.