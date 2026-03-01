Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/3/2026 - XSPY 2/3

XSPY 2/3. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 2/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/3/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 2/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Vé trúng giải này khi trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ do đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ do đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.