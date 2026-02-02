Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/2/2026 - XSPY 2/2

XSPY 2/2. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 2/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/2/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 2/2/2026

Xem thêm KQXS Phú Yên các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSPY 26/1, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 26/1/2026

XSPY 26/1, kết quả xổ số Phú Yên ngày 26/1/2026.

- XSPY 19/1/2026

XSPY 19/1, kết quả xổ số Phú Yên ngày 19/1/2026.

- XSPY 12/1/2026

XSPY 12/1, kết quả xổ số Phú Yên ngày 12/1/2026.

- XSPY 5/1/2026

XSPY 5/1, kết quả xổ số Phú Yên ngày 5/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do 2 đài là Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do 2 đài là Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do 2 đài là Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do 2 đài là Ninh Thuận và Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do 3 đài là Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 2/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.